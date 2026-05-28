System of a Down en México 2026: un ritual de fuego, memoria y resistencia que estremeció a la CDMX

System of a Down en el Estadio GNP de la CDMX Clemente Ruiz

No fue un concierto. Fue una sacudida. Un grito colectivo que retumbó como trueno en el concreto de la Ciudad de México. Fue un ritual que congregó a 65 mil almas que convirtieron al Estadio GNP en una fecha memorable para quienes siguen fieles la trayectoria de System of a Down. Fue un glorioso infierno dantesco que supo a gloria.

Más de 8 años tuvieron que pasar para que la agrupación armenio-estadounidense regresara a suelo mexicano a dejar en claro lo que son: una banda de culto, apelativo que, sin duda, no se dice a la ligera, pues en su primera fecha en la CDMX quedó bastante claro que han dejado un legado inamovible en la historia del rock.

Antes de que este cuarteto subiera al escenario, la banda inglesa Idles se encargó de encender los ánimos de los asistentes que coreaban las letras de canciones como “Mother”, “Car Crash”, “The Wheel” o “1049 Gotho”, entre otras. No obstante, el público se percibía impaciente por ver a SOAD. Y pasadas las 21:00 horas, cuando el escenario se iluminó y las voces se unieron al unísono en un alarido que daría paso al acto principal de la noche.

Así fue el concierto de System of a Down en el Estadio GNP

Desde los primeros acordes, el ambiente se volvió eléctrico. La banda decidió comenzar su presentación con un intro con la “Soldier Side”, luego le siguió la poderosa “B.Y.O.B”. No hubo transiciones suaves: fue un golpe directo, una descarga eléctrica que recorrió miles de cuerpos al mismo tiempo.

Luego sonaron “Prison Song”, “Aerials”, “I-E-A-I-A-I-O” e “Innervision”, que no solo marcaron momentos, sino que funcionaron como detonadores de memoria. Cada canción era coreada con una intensidad que desdibujaba la línea entre banda y audiencia. Ahí, en medio del ruido, todos parecían hablar el mismo idioma, el de la inconformidad, la rabia y la necesidad de decir algo que a veces no encuentra palabras, pero que encuentra voz en conciertos como este.

La voz de Serj Tankian no solo guiaba el espectáculo, sino que atravesaba el sonido para detonar las emociones más sublimes a través de sus potentes letras. Porque si algo ha definido a System of a Down desde sus inicios, es su capacidad para incomodar. Para cuestionar. Para poner sobre la mesa temas que muchos prefieren evitar, como la guerra en el caso de “War?” o “Prision”.

Y eso quedó claro en uno de los momentos más impactantes de la noche, cuando el escenario se cubrió de luces rojas y bengalas que transformaron el ambiente en algo casi ritual. No era solo estética, era un símbolo. Una representación visual de la tensión que atraviesa sus letras. El concierto, por momentos, se sintió como una ceremonia pagana donde cada riff era una consigna y cada grito, una forma de resistencia.

System of a Down en el Estadio GNP de la CDMX Foto: Clemente Ruiz

Desde las gradas se podía observar los slam por toda la explanada del GNP, como si se tratara de una escena sacada de los infiernos de Dante o un cuadro del Bosco, plagado de detalles. Los cuerpos chocaban sudorosos de euforia en cada poderoso riff de Daron Malakian. Nadie pudo detener la energía que emanaba del GNP.

México respondió como pocos lugares pueden hacerlo. Aquí, la música no se escucha: se vive. Incluso, el propio Tankian señaló haber estado en “el mejor país del mundo”. Y, en definitiva, el público no fue espectador, fue protagonista al lado del cuarteto. Cada coro se convirtió en un eco masivo que parecía no terminar nunca, como si la ciudad entera se hubiera puesto de acuerdo para gritar al mismo tiempo. La conexión fue visceral, casi primitiva, pero genuina.

El final fue sublime. Para ello, la agrupación escogió “Toxicity” como el preámbulo del fin. El Estadio GNP sonó como una voz monstruo coreando “Disorder...Disorder...Disoooorder”, mientras los mosh pit encontraban en la letra la máxima expresión de la furia. Finalmente, “Sugar” fue la cereza del pastel que a más de uno le rememoró esa adolescencia donde por primera vez escuchamos ese fabuloso disco homónimo de 1998.

System of a Down en el Estadio GNP de la CDMX Clemente Ruiz

Un concierto que pasará a la historia

Las fechas en la capital no solo registraron lleno total; confirmaron algo más importante: la permanencia de la banda en el imaginario colectivo. En una industria donde el tiempo suele diluir a las bandas endebles, System of a Down sigue siendo relevante; siguen fieles a esa consigna de resistir y cuestionar. Una banda que aún tiene mucho por decir.

Porque ese es quizá el punto más poderoso del concierto: su vigencia. Las letras que hace años denunciaban conflictos, desigualdades y tensiones globales hoy resuenan con una fuerza renovada. Como sie l tiempo nunca pasara sobre ellas.

System of a Down en el Estadio GNP Foto: Clemente Ruiz

El público lo entendió. Y lo devolvió multiplicado.

Al final, cuando las luces se apagaron y el ruido comenzó a disiparse, quedó una sensación difícil de explicar. No era solo satisfacción. Era algo más cercano a la catarsis. Fue una catarsis pura cargada de emociones.

El regreso de System of a Down a México no fue un simple capítulo más en su historia. Fue una reafirmación de que esa voz rebelde siempre habita en nosotros.