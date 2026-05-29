¡Se echa para atrás! Jorge R. Gutiérrez anuncia que abandona el proyecto de IA en Amazon

Jorge R. Gutiérrez se arrepiente Tras la brutal crítica recibida, el creador de ‘El Libro de la Vida’ anunció en redes sociales que no participará en el proyecto de IA en Amazon.

Esta semana se dio a conocer que Jorge R. Gutiérrez, animador y director mexicano, se había unido al programa GenAI’ Creators Fund, una iniciativa de Amazon que financiará proyectos experimentales para televisión y cine mediante herramientas de Inteligencia Artificial; el comunicado provocó en respuesta una oleada de críticas por parte de la comunidad de la animación.

Sin embargo, tras un mensaje de Gutiérrez en redes sociales el jueves 28 de mayo, donde pidió a sus seguidores y seguidoras que lo “sacaran todo para sentirse mejor” —el cual eliminó al anochecer de ese mismo día—, hoy anuncia oficialmente que abandona el proyecto de IA en Amazon al reflexionar sobre el impacto de su decisión.

Jorge R. Gutiérrez y la Inteligencia Artificial: la reciente polémica del mundo de la animación

Reconocido por su serie El Tigre: Las aventuras de Manny Rivera y lanzado a la fama internacional tras crear El Libro de la Vida, Jorge R. Gutiérrez se convirtió en uno de los mexicanos más influyentes en la animación internacional, junto a Guillermo del Toro.

No obstante, la noticia de que formaría parte parte de la iniciativa en Amazon que invertirá en proyectos creados en colaboración con herramientas IA, impactó a su base de fans y a la comunidad de la animación en general.

Pese a que Del Toro no realizó ningún comentario respecto al anuncio de su aprendiz, internautas señalaron una “posible inderecta” del ganador del Oscar en su cuenta oficial de X, donde compartió el primer tráiler internacional de Frankelda —película mexicana de stop-motion creada por los hermanos Ambriz—, con la leyenda: “Hecha por humanos para humanos”.

Learning a lot from many of you. Thank you. Lots of information that I'm digesting wholeheartedly. I am absolutely understanding the concern of using AI to assist an animation pipeline. For all those showing me grace, I really appreciate it. I have a lot to think about. — Jorge R. Gutierrez (@mexopolis) May 29, 2026

Años atrás, Gutiérrez compartía la visión de Guillermo del Toro sobre las herramientas de Inteligencia Artificial en el proceso creativo de la animación, declarando en 2024: “Con todo el pensamiento a corto plazo de la IA, toda una generación de creadores no será capaz de crecer para hacer películas y series originales exitosas. El ecosistema está en peligro”, palabras rescatadas por sus fans ante la noticia de esta semana.

Señalado de “aliarse al robo a los artistas” y “dar la espalda” a la comunidad del arte animado, Gutiérrez eliminó las publicaciones relacionadas a su participación en el programa GenAI’ Creators Fund de Amazon y entró en un periodo de silencio en redes sociales hasta esta mañana, cuando anunció que abandonará el proyecto y ofreció disculpas a su público seguidor.

“Los actos hablan más fuerte que las palabras”: Jorge R. Gutiérrez abandona el programa de IA en Amazon

El director y animador mexicano había anunciado su participación en el programa GenAI’ Creators Fund con su nueva serie ‘Punky Duck’, la cual seguiría la vida de un pato punk en una versión exagerada de Los Ángeles; este programa —junto a ‘Love, Diana Music Hunters’ y ‘Cupcake & Friends’ de otros creadores— habrían servido como ejemplo del “potencial” que Amazon pretende alcanzar mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial.

Sin embargo, Jorge R. Gutiérrez anunció esta mañana a través de sus redes sociales que ya no creará la serie ‘Punky Duck’, pues abandona oficialmente el proyecto de IA en Amazon.

I have decided to drop out of the AI program at Amazon. I will not be making a Punky Duck series. Actions speak louder than words.



My intent was to showcase artists, both new and seasoned, both inside and outside the studios, driving this new tech.



My sincerest apology to… https://t.co/GJQZMkfZwd — Jorge R. Gutierrez (@mexopolis) May 29, 2026

“Mi intención era destacar a artistas, tanto nuevos como experimentados, tanto dentro como fuera de los estudios, impulsando esta nueva tecnología”, explicó el animador, mas la respuesta de su comunidad lo llevó a un proceso de reflexión que culminó en la decisión actual.

De acuerdo con Gutiérrez, “los actos hablan más fuerte que las palabras”, por lo que ofreció disculpas y prometió a sus seguidores y seguidoras “hacerlo mejor de ahora en adelante”, agradeciendo la paciencia del público.

Contrastando con la reacción obtenida días atrás después de la noticia, la decisión que Gutiérrez comunicó esta mañana ha provocado una aprobación masiva de la comunidad, quienes abrazaron la postura del animador y aseguraron que hacía “lo correcto” para el futuro del arte.