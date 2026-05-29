¿Cuándo estrena la película de México 86 en Netflix y por qué se molestó Hugo Sánchez con la producción?

La nueva entrega Mundial 86 no parece ser del agrado del pentapichichi. Con personajes inspirados en figuras reales del fútbol mexicano, la cinta apuesta por revivir uno de los eventos deportivos más importantes en la historia del país.

En el marco del inicio del Mundial de fútbol 2026, Netflix se alista para el estreno de su nueva entrega; México 86. La película, protagonizada por Diego Luna, Daniel Giménez Cacho y Karla Souza, retrata cómo México se convirtió en el primer país del mundo en organizar dos copas del mundo, esto después de que Colombia tuviera que declinar la organización.

Previo a su lanzamiento, los comentarios sobre si México 86 se apega a la realidad de la historia no se hicieron esperar. Específicamente, el exfutbolista Hugo Sánchez, quien es interpretado por el actor Memo Villegas, no parece estar de acuerdo con la forma en la que fue retratado.

“Son suposiciones, imaginaciones y muchas mentiras“: Hugo Sánchez

Durante una entrevista, el pentapichichi respondió que nunca hubo un acercamiento por parte de la producción para el desarrollo de su personaje.

⚽ “Ni soy yo, ni he dicho, ni he hecho todo lo que van a ver ahí”: Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) arremetió contra la película ‘México 86’ y aseguró que jamás hubo un acercamiento con él para desarrollar el personaje inspirado en su figura, interpretado por Memo Villegas. 🎬… pic.twitter.com/u2hH6lA3qI — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 27, 2026

“Ya vi algunos cortos y realmente ni soy yo, ni he dicho ni hecho todo lo que van a ver ahí”, expresó.

El exjugador del Real Madrid, fue la máxima estrella dentro de la alineación mexicana como delantero centro en el Mundial del 86.

Fecha de estreno de México 86

La cinta, que ya contó con algunas proyecciones de estreno en cines de la CDMX, estará disponible a partir del 5 de junio a través de Netflix.

En cuanto a su exhibición en salas, aún existe disponibilidad de fechas en los siguientes cines: