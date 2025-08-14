Oasis Fan Store CDMX: Ubicación, horarios y merch exclusivo que no te puedes perder

La Oasis fans Store ya tiene fecha de apertura en CDMX Especial

Sin duda, el regreso de Oasis se ha convertido en todo un fenómeno y uno de los revival más esperados del año. Y no es para menos, pues los hermanos Gallagher han llenado todos los estadios donde se han presentado. Sin embargo, otro fenómeno que está surgiendo dado a su avasalladora gira son las Oasis Fan Store que han creado gran expectativa en Latinoamérica.

Por ello, llegó el turno de la CDMX de ser el epicentro de esta ‘oasismanía’ con un spot digno de todo aquel que se declare fanático de la banda. Por ello, en esta nota te contamos todo lo que necesitas saber sobre la apertura de esta pop up store, que llega como una probadita del Oasis Live’ 25.

Oasis Fan Store Crédito: FB/ @OasisOfficial

¿Dónde será la ubicación de la Oasis Fan Store?

Plaza Carso, en la alcaldía Miguel Hidalgo, será el lugar que albergará esta Fan Store. Un lugar bien elegido por la banda, pues es una de las plazas comerciales más concurridas y con más alta plusvalía en toda la ciudad. Nuestra recomendación es ingresar por la Entrada 5, ubicada sobre City Market.

Oasis Fan Store Crédito: FB/ @OasisOfficial

¿Cuándo es la fecha de apertura de la Oasis Fan Store?

Prepárense para iniciar formalmente con esta ‘oasismanía’, ya que la apertura de esta tienda será el próximo 25 de agosto y permanecerá operativa hasta el 13 de septiembre de 2025.

Oasis Fan Store Crédito: FB/ @OasisOfficial

¿Cuál será el horario de la Oasis Fan Store en CDMX?

La tienda estará abierta todos los días de la semana, de 10:00 a 20:00 horas. Aunque la entrada es libre, se recomienda registrarse previamente para evitar largas filas y asegurar el acceso.

Colaboración adidas x Oasis Crédito: Adidas

¿Qué encontrarás en la tienda?

La Oasis Fan Store ofrecerá una variedad de productos exclusivos y de edición limitada, incluyendo:

Ropa : playeras, sudaderas, chamarras y bucket hats para hombres y mujeres.

: playeras, sudaderas, chamarras y bucket hats para hombres y mujeres. Colaboración con Adidas : prendas deportivas como sudaderas y pantalones.

: prendas deportivas como sudaderas y pantalones. Accesorios : gorras, tote bags, posters oficiales y más.

: gorras, tote bags, posters oficiales y más. Música: vinilos, CDs y box sets, incluyendo la edición deluxe del 30 aniversario de What’s The Story) Morning Glory? en formatos 2CD y 3LP.

Colaboración adidas x Oasis Crédito: Adidas

Oasis, sin duda, viene a conquistar este 2025, tanto con estas Fan Store, como con sus conciertos y, además, con las proyecciones de su documental de Oasis ‘Supersonic’ en formato IMAXque estarán disponibles en las salas de Cinemex.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única y adquirir productos exclusivos de Oasis.¡Nos vemos en la Oasis Fan Store!