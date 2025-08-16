Suspensión del Gato Calavera: ¿Qué fue lo pasó afuera del foro?

Policías de la SSC resguardaron el Gato Calavera previo a su clausura Especial

Luego de 15 años de operaciones ininterrumpidas, la noche de este viernes, el foro de espectáculos Gato Calavera fue suspendido tras un incidente a las afueras del recinto que quedó grabado en video y que rápidamente se difundió a través de redes sociales.

Esta medida de suspensión devino de la molestia de los vecinos, que exigieron la intervención de las autoridades locales para esclarecer los hechos y tomar medidas.

¿Qué sucedió a las afueras del Gato Calavera?

De acuerdo con el informe oficial y los videos que circulan en redes sociales, la madrugada se reportó una riña entre un grupo de hombres que golpearon a otro que yacía en el piso protegiéndose de los golpes.

Horas más tarde, Hugo Torres Zumaya, concejal por Morena de la alcaldía Benito Juárez, informó que dada la molestia de vecinos pidió a elementos de seguridad pública acudir al recinto para resguardarlo hasta que se esclarecieran los hechos, por lo que las actividades en el Gato Calavera quedan suspendidas de manera indefinida.

“El día de ayer se suscitaron estos hechos, generadores de violencia, no se va a permitir que este tipo de lugares afecten la vida en comunidad de nuestra demarcación”, señaló puntualmente.

Muchas gracias! al @inveacdmx y al @GobCDMX por atender la solicitud de los vecinos de la Colonia #Alamos en la @BJAlcaldia al hacer la verificación correspondiente.

No podemos tolerar eventos y lugares generadores de violencia en nuestra alcaldía y en nuestra ciudad.

Seguimos… pic.twitter.com/zgK8uyF168 — Hugo Torres Zumaya (@HugoTorresCDMX) August 16, 2025

“A petición de vecinos de la Colonia Álamos#BenitoJuarez he solicitado de manera URGENTE la suspensióny en su caso clausura, del bar Gato Calavera de la Colonia Álamos en la Alcaldía Benito Juárez, así como más operativos constantes en la zona”, señaló en concejal.

Gato Calavera se posiciona tras la suspensión

Como era de esperarse, el Gato Calavera emitió un comunicado a través de sus cuentas de redes sociales, en las que externa su desacuerdo ante dicha medida, argumentando que la riña ocurrió e la calle, no dentro de sus instalaciones, por lo que esperan que este suceso no de pie a que el nombre del recinto “No sea usado como una nota amarillista más”.

Asimismo, durante su misiva señalan que la riña ocurrió entre asistentes e hinchas de equipo de futbol, por lo que se deslindan categóricamente de lo sucedido y condenan cualquier acto de censura en su contra.

"Como gato calavera cumplimos 15 años de resistencia y apoyo a miles de bandas independientes que han encontrado en nuestro espacio un lugar para compartir su música Apoyando a muchos géneros y siendo un espacio abierto a la expresión", añadió el recinto.

A pesar de ello, Torres Zumaya insistió en que la clausura se dibió a que el bar no cuenta con las medidas de seguridad requeridas:

“Que se realicen las indagatorias, peritajes correspondientes que revisen la documentación del lugar y que cumpla con las medidas y normatividad para realizar esa clase de eventos”, concluyó.

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho así, recordemos que hace unas semanas fue cancelado el festival Bandemia y también el Multiforo Alicia sufrió una medida parecida.