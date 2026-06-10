Moana Live-Action Disney lanza el tráiler final del Moana Live-Action: ¿Cuándo estrenará en México? (X: @DisneyStudios)

¡El océano vuelve a llamar y esta vez en carne y hueso! Disney acaba de lanzar en redes sociales el esperadísimo tráiler final de la adaptación live-action de Moana, dejándonos ver con mucho más detalle cómo lucirá esta impresionante aventura en el mar.

¿Cuándo se estrena Moana live-action en México?

La película llegará a las salas de cine de México el día jueves 9 de julio de 2026.

Con esta fecha, un día antes de su estreno en los Estados Unidos, aprovechando la ventana de estrenos habitual de mitad de semana en el país.

Disney lanza el tráiler final

A solo un mes del estreno del live action de Moana, Disney lanzó el último tráiler de la película por medio de sus redes sociales.

El cast de la película estará conformado por Catherine Lagaʻaia interpretando a Moana, Dwayne Johnson como Maui, John Tui, que es el Jefe Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen como la abuela Tala.

The ocean chose them 🌊 Tickets are now on sale for #Moana! Only in theaters July 10. pic.twitter.com/gLnIl7UPZU — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 10, 2026

¿Cuál es la trama de la historia de Moana?

La historia sigue a Moana, una joven de 16 años con una conexión especial con el océano, que vive en la isla de Motunui. Cuando una antigua maldición amenaza la flora, la fauna y la supervivencia de su pueblo, ella decide desafiar las reglas de su padre y zarpar en una misión de exploración a través del Pacífico.

Para salvar a su isla, Moana debe encontrar al legendario y egocéntrico semidiós Maui, convencerlo de cruzar el mar y obligarlo a restaurar el corazón de Te Fiti, una gema mística que él mismo robó siglos atrás y que originó la oscuridad que ahora consume al mundo.