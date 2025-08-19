Ms Ámbar y “Lo que tenga que pasar” una canción para fluir

Ms. Ambar

“Lo que tenga que pasar” forma parte del nuevo EP de la cantante el cual lleva por nombre “Después del Solsticio”, que busca representar a través de su música cada una de las estaciones del año, representando está al verano, Ámbar nos cuenta que la canción es sobre dejar que las cosas sucedan “Esta canción me sirvió mucho en los momentos en los que estás sobre pensando mucho y quieres simplemente fluir de repente estás en tu día a día eligiendo lo que quieres hacer a lo que te quieres dedicar y surgen imprevistos o cosas que están fuera de tus manos”.

El videoclip de la canción tuvo lugar en las Dunas de San Nicolás y la playa Bahía de Kino en Sonora de donde es originaria la cantautora, en él podemos ver a Ámbar con sus amigas y su hermana disfrutando de un día de verano en el que se les presentan distintas dificultades, pero al final todo resulta bien.

“Al final disfrutamos de la playa y va a pasar lo que tenga que pasar, estamos ahí haciendo un picnic, disfrutando del mar y del momento” nos dice la cantante.

Nuevos sonidos

“Lo que tenga que pasar” fue producida con Jaime Amilcar y es una mezcla de sonidos como bossa-nova, pop y R&B que busca evocar un verano fresco y tropical “algo más fresco más fluido y un nuevo género en el que quería experimentar también” nos dice Ms Ámbar.

El estilo de la artista ha evolucionado desde su primer disco 14.28 hasta ahora, así como su manera de componer pues según nos comenta la música le ha dado muchas experiencias y la ha llevado a lugares increíbles como Bogotá y Viña del mar además de presentarse en distintos escenarios y disfrutar de cómo la gente corea sus canciones.

Viña del Mar

La artista Sonorense representó a México en la competencia folclórica del festival de Viña del Mar el pasado febrero, lo que represento una gran oportunidad para su carrera “fue una experiencia muy enriquecedora, es algo que al momento te presentas frente a 15,000 personas y millones de personas que te están viendo desde su televisión entonces fue algo muy único muy bello”, Ámbar nos cuenta que aún conserva amistades de esa experiencia y que todo, desde el montaje del escenario, el vestuario y el ver a su equipo trabajar en conjunto fue algo único.

Como artista independiente la Hermosillense nos cuenta que enfrenta varios retos como el mantenerse vigente y la expectativa de saber cuántas personas escucharan su música, aun así se mantiene optimista pues los resultados hasta ahora han sido buenos.

“De repente quieres estar en algún lugar y no se logra por alguna razón, pero hay que fluir, creo que esos retos son los que más me encuentro, como esperar cierto número de reproducciones y va más lento de lo que pensabas, pero con el tiempo te vas dando cuenta que tu música sí está llegando a más personas”.

La melodía representa una visión de la cantante muy clara, no vivir en el pasado ni el futuro sino en el presente, sobre como Ámbar pone en práctica esta filosofía nos cuenta “Principalmente aceptando que siempre vamos a tener miedo de las cosas nuevas o de los retos aceptándolo sintiéndolo sin ignorarlo no limitándome por eso, experimentando conociendo, y simplemente dejar de preocuparse tanto y vivir en el presente”.

Por ahora la carrera de Ms Ámbar se encuentra en ascenso y como ella misma lo dice “fluyendo”, ansiosa de seguir compartiendo su música con sus fans “uno hace todo lo que tiene que hacer y lo que está en sus manos y al final del día las respuestas llegan y los resultados llegan si fluyes y si estás abierto a aceptar lo que la vida tiene para ti”.