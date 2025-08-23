Festival de las Juventudes 2025: ¿Quién estará hoy 23 de agosto en concierto gratis en Revolución?

Artistas invitados al Flow Capital en Revolución Especial

Finalmente, la Semana de las Juventudes ha comenzado y los eventos culturales para conmemorar esta celebración han arrancado. Entre dichas actividades se encuentra el Flow Capital, un concierto gratuito cortesía del Instituto de la Juventud que traerá a los exponentes más populares del género urbano que incluyen la participación del reggaetonero El Bogueto.

Es por ello, que te dejamos todos los detalles sobre esta fiesta en uno de los puntos referentes de la cultura en la ciudad. Checa todos los detalles y planea tu día.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto gratuito de la Semana de las Juventudes 2025?

El concierto gratuito de la Semana de las Juventudes se llevará a cabo este sábado 23 de agosto en la explanada del Monumento a la Revolución a partir de las 14:00 horas.

¿Quién estará hoy en el concierto de la Semana de las Juventudes 2025?

De acuerdo con el póster oficial, el Flow Capital, que es como se le ha denominado a este concierto, traerá a los exponentes del reggaetón y el trap más populares del momento, entre los que se encuentran:

El Bogueto

YNG LVCAS

Yoss Bones

Sayuri y Shopolov

Pablito Mix

Pauli

DJ Esa Mi Pau

Barbie Chola

Recomendaciones para el concierto

Para disfrutar al máximo esta experiencia en el Flow Capital, las recomendaciones por parte del Injuve son las siguientes: