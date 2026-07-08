Show de medio tiempo de la final del Mundial: Justin Bieber se une al line-up oficial del espectáculo

Justin Bieber | El cantante canadiense se une al show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026.

Justin Bieber fue confirmado como uno de los artistas que participarán en el espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial 2026, sumándose al alineación integrada principalmente por Madonna, Shakira y BTS.

La presentación del cantante canadiense fue anunciada este miércoles a través de las redes sociales de la FIFA y Global Citizen, además de ser compartida por el propio artista en sus cuentas oficiales.

Fecha y hora del show de medio tiempo en la Final Mundialista

Además de Bieber, el espectáculo contará con la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel y Coldplay, cuyo vocalista, Chris Martin, estuvo a cargo de la curaduría del evento. También participarán personajes de los Muppets con Kermit y Miss Piggy.

El espectáculo busca recaudar fondos en pro de la educación infantil

El espectáculo es organizado como parte del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa que buscaría recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al futbol para niñas y niños de todo el mundo. Hasta el momento, el fondo ha reunido 50 millones de dólares y destinará un dólar por cada boleto vendido para los partidos del Mundial como parte de la campaña de recaudación.