Moana debuta con 32% en Rotten Tomatoes: el live action que nadie pidió recibe las críticas que todos esperaban

Moana Live Action Las críticas declaran que es “uno de los filmes más feos del año”.

A pesar de que los primeros proyectos de Disney de acción real iniciaron en 1950 con La Isla del Tesoro, pasando incluso por un primer intento de El Libro de la Selva en 1994, esta estrategia tomó mayor relevancia en la última década como una estrategia alimentada por la nostalgia de las películas clásicas animadas e impulsada por la ambición de explorar nuevos terrenos en sus historias ya contadas.

No obstante, lo que nació como un proyecto arriesgado, en la actualidad se ha convertido en una bola de nieve de producciones calficadas como “innecesarias”, fracasos en taquillas y protagonitas de duras críticas que insisten al estudio detener la realización de más remakes live action, resguardando así la memoria de los clásicos animados.

El caso más reciente es Moana Live Action, una producción que arribó a la pantalla grande tan sólo diez años después del estreno de la película original y a dos años de la secuela animada, el periodo de tiempo más corto entre una película de animación y su versión en acción real que existe entre las producciones de Disney.

"¿Por qué Disney sigue arruinando sus películas animadas más emblemáticas con remakes de acción real sin sentido?", cuestiona la revista Rolling Stone en su primera crítica del filme, una posición que ha sido respaldada por más medios especializados en el entretenimiento, quienes han señalado al live action de Moana como “una de las películas más feas del año”.

Live Action de Moana debuta con 32% en Rotten Tomatoes: “la película provoca una forma exquisita... de agonía”

Moana, estrenada en el año 2016, se convirtió rápidamente en una de las películas animadas más queridas de Disney en los últimos años debido a su huella musical y su narrativa fantástica y aventurera liderada por una protagonista entregada.

La sensibilidad en su historia y la rica representación cultural la volvió contendiente nominada en las categorías Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original en la 89° edición de los Premios de la Academia (Óscar), celebrada en el año 2017.

A pesar de que no se llevó a casa ninguna estatuilla dorada, pasó a la historia como una de las mejores películas animadas de Disney en la época contemporánea. Por lo tanto, la compañía no podía perder la oportunidad de incluirla en su atrevido catálogo de live action, mas la ambiciosa decisión ha dado sus primeros resultados tras la proyección del filme y, para sorpresa de nadie en realidad, son negativos.

“Prácticamente cada diálogo, ritmo y canción de la nueva película es idéntico a la versión de 2016, salvo algunos retoques menores o toques cómicos adicionales. No hay ninguna razón artística ni estética que justifique la existencia de esta película”, declara una de las críticas, Tasha Robinson, en Rotten Tomatoes, sitio web reconocido por reunir calificaciones y reseñas del mundo del entretenimiento.

Con 32% de calificación debutante según la crítica, el live action de Moana sufre una sacudida pública al ser señalada por los medios como una producción que carece de la magia de su versión original y, según la revista Empire, “incluso los niños se sentirán defraudados”.

“Moana carece del encanto y la magia de la versión original. Pero peor aún, carece de personalidad. Se encuentra entre las peores películas de Disney de la década”, sentencia el medio Hipertextual.

Rolling Stone y Variety reaccionan al live action de Moana: ¿primer remake 100% acertado o estafa unidimensional?

La revista estadounidense Variety publicó su primera crítica del nuevo proyecto de Disney de acción real, Moana 2026, declarando que el filme es el primer remake del conglomerado que “funciona al 100%” al capturar “la belleza, la personalidad cómica, el encanto de los cuentos de hadas” que la versión original entregó al público diez años atrás.

Según Owen Gleiberman, popular crítico de la revista, los efectos especiales generados por ordenador ayudan al director, Thomas Kail, a crear una atmósfera vibrante y llena de vida gracias a que son “ejecutados con gran maestría”.

Realizando más comentarios técnicos y repasando la historia original que es retratada tal cual en acción real, las rimbombantes expresiones de Gleiberman culminan en un reflexión general: “Estas películas siempre serán innecesarias. El remake de Moana no puede, ni debe, reemplazar a la original. Pero se gana un lugar junto a ella”, finaliza.

En contraste, el crítico David Fear de la revista Rolling Stone, señaló a Disney por atravesar un vacío creativo al producir nueva versiones con actores reales de sus clásicos animados; para Fear, la estrategia del conglomerado “está destinada a arrebatarte tu historia y transformar una caricatura bidimensional en una simple estafa unidimensional”.

“No se podría decir que las mejoras generadas por computadora sean una mejora”, declara al explayar su opinión respecto a los elementos CGI del filme, exponiendo con franqueza que realmente no existe ninguna mejora en el live action de Moana, ya que la película de acción real sólo contiene “recreaciones rutinarias o copias idénticas de momentos, planos, giros emocionales, puntos de la trama, escenas y chistes de su versión original”.

En su crítica, David Fear acusa a los efectos especiales de eclipsar el trabajo del elenco, mencionando que incluso la interpretación de Dwayne Johnson como el semidiós es menos, mucho menos, encantadora a su contraparte animada.

“Moana live action es la misma película, sólo que, de alguna manera, menos intensa", sentencia.