¿Quién era Ella Laboriel? Pionera del rock mexicano y hermana de Johnny Laboriel que falleció este 8 de julio

Ella Laboriel Confirman la muerte de Ella Laboriel, actriz y reconocida artista de rock en México, a los 77 años de edad.

El mundo de la música y la televisión mexicanas se sacude ante la pérdida de Ella Laboriel, destacada artista de jazz, blues y pionera del rock en México, quien murió este miércoles 8 de julio a los 77 años; era hermana de Johnny Laboriel, cantante y actor comediante mexicano.

“Su voz y su legado permanecerán siempre en la memoria de nuestra ciudad", expresó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, destacando la trayectoria de la artista como uno de los pilares fundamentales de la música mexicana.

Muere Ella Laboriel a los 77 años de edad: ¿qué fue lo que sucedió?

Al tratarse de una de las primeras mujeres que se abrió paso en la industria del rock mexicano, la muerte de Ella Laboriel impactó al mundo del arte mexicano después de que medios especializados del espectáculo y periodistas compartieran mensajes para despedir a la artista, incluyendo a la Secretaría de Cultura capitalina.

Hasta el momento, familiares de la cantante y actriz no han emitido un comunicado oficial de su fallecimiento, por lo que las causas específicas de muerte son desconocidas.

“El mundo del espectáculo despide con tristeza a Ella Laboriel, cantante y actriz mexicana, hermana del inolvidable Johnny Laboriel. Ella dejó huella con su voz, su presencia y una trayectoria marcada por la música, el jazz, el blues, el cine y la televisión”, escribió la destacada periodista de espectáculos y conductora, Matilde Obregón, reconocida por haber fundado la revista TV Notas en 1990.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx ) lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Ella Laboriel, figura fundamental de la música y la cultura en nuestro país.



Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a la… pic.twitter.com/zww6sqIgmx — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) July 8, 2026

El periodista Raúl Gutiérrez también se unió a las condolencias tras informar al público el lamentable fallecimiento, al igual que el medio lacarteleramx, quienes resaltaron la importancia de Ella en el rock mexicano al incursionar con el trío Las Yolis.

Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México lamentó la pérdida a través de la Secretaría de Cultura, declarando a Ella Laboriel uno de los pilares fundamentales tanto de la música como de la cultura en el país.

A pesar de que se desconocen las causas de su fallecimiento, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó que Ella falleció en La Casa del Actor, donde vivía desde hace tiempo.

Vida, trayectoria y legado de Ella Laboriel, pionera del rock que falleció este 8 de julio

Bajo el nombre Esperanza Laboriel López, la destacada artista mexicana nació el 28 de marzo de 1948 en la Ciudad de México, contando con 77 años de edad a la fecha de su fallecimiento.

Ella, o también conocida como Ela, provenía de una de las familias más importantes del espectáculo mexicano al ser hija del actor y compositor Juan José Laboriel y de la actriz Francisca López de Laboriel, quienes eran originarios de La Ceiba, Honduras. Sus hermanos, el legendario cantante Juan José ‘Johnny’ y Abraham ‘Abe’ Laboriel, también fueron destacdas figuras del escenario en México.

Durante su crecimiento en la historia musical de México, la cantante adoptó el nombre artístico Ella como homenaje a la leyenda de la música jazz, Ella Fitzgerald, mostrando gran interés en los escenarios al comenzar su carrera desde muy joven; durante la década de los 50, Ella inició con participaciones en programas de radio (El Tío Polito, Los niños catedráticos).

Hacia los años sesenta, Ella Laboriel se convirtió en una de las pioneras del rock mexicano al integrar el trío vocal Las Yolis —se consolidó como una de las primeras mujeres en encarnar el género dentro de México— y siguió destacando en la historia musical del país por su interpretación de estilos como el jazz y el blues.

Laboriel expandió también su talento al cine y la televisión, resaltando por su participación en telenovelas como “El extraño retorno de Diana Salazar” (1988) y “En carne propia” (1990), así como actuar en la película “Blue Demon destructor de espías”, de 1968.