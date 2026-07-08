¡Las Cheetah Girls vuelven! Disney confirma la cuarta entrega con Raven-Symoné y otros rostros del reparto original

Cheetah Girls 4 Disney confirma cuarta película de su fenómeno musical ‘The Cheetah Girls’, casi dos décadas después de finalizar la trilogía.

A inicios de los 2000, cuando el mundo de los escenarios sufría la separación reciente de las legendarias Spice Girls, Disney emprendió un proyecto cinematográfico musical que rompería récords de audiencia, generaría ventas a millones de discos y pasaría a la historia de la cultura pop del nuevo siglo como un símbolo de amistad y moda, las icónica Cheetah Girls, un grupo de cuatro amigas de Nueva York en busca del estrellato.

Lideradas por la actriz Raven-Symoné, las Cheetah Girls destacaron por ser un grupo multirracial e inclusivo que transmitían un mensaje de empoderamiento femenino, el valor de la identidad sobre la fama y la importancia del trabajo duro en el camino hacia los sueños.

Después de tres exitosas entregas durante la primera década del siglo XXI, el popular grupo de Disney se despidió de los escenarios... y volvió casi veinte años después, ya que el conglomerado anunció que Cheetah Girls 4 es una realidad y cuenta con un nuevo reparto protagónico, además de traer de regreso icónicos rostro de la trilogía original.

Cheetah Girls 4: ¿de qué tratará y quiénes son las nuevas protagonistas?

Tras meses de rumores sobre la nueva entrega del grupo musical femenino que Disney creó a partir de su primer proyecto musical de cine, la compañía confirmó que Las Cheetah Girls: Próxima Generación ha recibido luz verde de manera oficial y presentó al nuevo elenco que dará vida a la siguiente línea de cheetahs.

The party’s just begun 🐆 Introducing The Cheetah Girls: Next Gen. pic.twitter.com/GLcirqxDed — Disney+ (@DisneyPlus) July 8, 2026

En los papeles protagónicos destacan Leah Sava Jeffries (Annabeth en Percy Jackson y los dioses del Olimpo) como Faith, la hija de Galleria —el personaje de Raven—, Sophia Bush en el papel de Jennifré, Carmen Sanchez (Electric Bloom) como Dior —quien sería la hermana de la cheetah original Chanel—, y Sophie Lennon como Brooklyn.

“La historia comienza cuando Galleria (Symoné) y Chanel (Bailon), integrantes de Cheetah Girls, junto con Faith (Jeffries), la hija de Galleria, y sus tres amigas, viajan a África para ser voluntarias en un santuario de vida silvestre. En el camino, estas cuatro adolescentes ponen a prueba su amistad, encuentran su voz y descubren el verdadero espíritu Cheetah mientras salvan la reserva y, finalmente, se convierten en las nuevas Cheetah Girls”, relata la sinopsis oficial de la cuarta entrega, mostrando que mantendrán la amistad como uno de los elementos esenciales de la franquicia.

Ayo Davis, presidente de Disney Kids & Family, destacó a la franquicia por haber conectado profundamente con una generación de fans; de acuerdo con el empresario, dicho legado continúa resonando hasta la actualidad y la adición de un nuevo grupo de jóvenes estrellas a la franquicia les permitirá acercar a una nueva generación de niños y familias.

Raven-Symoné confirma que volverá para Cheetah Girls 4

Después de casi dos décadas tras la última película de Cheetah Girls, la historia no es lo único que retorna, sino que también lo hará Debra Martin Chase, productora ejecutiva de la trilogía original, a quien se le unirá Raven-Symoné como actriz y productora de esta ansiada continuación.

Por su parte, otra de las cheetahs originales, Adrienne Bailon —quien interpretó al personaje Chanel—, volverá como coproductora y actriz. Mientras que la dirección será tarea de Bille Woodruff a partir de un guión coescrito por Kara Holden, Sarah Watson y Deborah Swisher.

La película ha iniciado sus grabaciones en Sudáfrica, dato confirmado por la actriz Raven-Symoné al compartir una secuencia de imágenes de los sets a través de redes sociales.