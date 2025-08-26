La Vela Puerca celebra 30 años de trayectoria con un concierto en el Teatro Metropólitan

La Vela Puerca en concierto - Teatro Metropolitan Especial

Tras conquistar al público del Vive Latino 2024, la banda uruguaya La Vela Puerca regresará a la Ciudad de México el próximo 12 de septiembre para celebrar tres décadas de trayectoria con un concierto en el Teatro Metropólitan, escenario que guarda un lugar especial en su historia.

Durante una conferencia de prensa virtual, los dos Sebastián —Enano y Cebolla—, vocalistas del grupo, compartieron la emoción que implica esta nueva gira que los ha llevado por Europa y Sudamérica, y que ahora hará escala en México, antes de continuar por Costa Rica y Estados Unidos. “Estamos soplando 30 velitas, festejando la amistad y la familia. Queremos tocar en todos aquellos lugares que son una referencia ineludible para nuestra historia, y México es uno de ellos”, expresó Enano.

Tres décadas de amistad, música y resistencia

Fundada en Montevideo en 1995, La Vela Puerca se ha mantenido con su alineación original desde su primer concierto en el bar El Tigre, algo que los músicos consideran motivo de orgullo. “Lo que celebramos no es solo un número, sino cómo llegamos hasta aquí. Seguimos siendo los mismos seis del comienzo, y eso habla de amistad, de resistencia y de un compromiso con nuestro público”, subrayó Cebolla.

La nostalgia estuvo presente en la charla. Los músicos recordaron su primera visita a México en los años dos mil, cuando se instalaron por un mes en el Centro Histórico de la capital y tocaron en foros como el Circo Volador y la Casa Rasta. “Sobrevivir esa experiencia nos hizo decir: si pudimos con esto, podemos seguir adelante”, contaron entre risas.

La Vela Puerca Especial

A lo largo de su carrera, La Vela Puerca ha transitado por diferentes etapas, desde sus inicios bajo la mirada de Gustavo Santaolalla en el sello Surco hasta su consolidación como una de las bandas más representativas del rock latinoamericano. Sin embargo, aseguran que la clave para mantenerse vigentes ha sido la honestidad artística.

“Cada disco es distinto, cada etapa ha sido un desafío, pero siempre hay una esencia que se mantiene. Nunca nos traicionamos ni repetimos fórmulas solo porque funcionen. Eso nos mantiene vivos y divertidos”, señalaron.

Su último trabajo, Discopático, refleja ese espíritu: un proceso de composición “a la inversa” que, pese a la experimentación, conserva la identidad de La Vela. “Lo escuchamos y supimos que ahí estaba nuestra esencia”, dijo Enano.

Aunque evitaron revelar del todo la lista de temas, adelantaron que habrá canciones que hace tiempo no tocan en vivo, además de clásicos infaltables como Zafar o Lleno de Magia, esta última considerada por ellos como la que mejor conecta con el público mexicano. “Queremos que la gente salga con el pecho lleno de emociones, sin poder respirar”, aseguró Cebolla.

En paralelo, la banda confirmó que trabaja en un proyecto audiovisual para documentar estos 30 años de historia, actualmente en proceso de rodaje durante la gira. “Creemos que tenemos una historia linda para contar, hecha entre las canciones, el público y nosotros”, revelaron, sin descartar que el resultado llegue a alguna plataforma en 2026.

Una noche de rock uruguayo

Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify y un público que ha crecido con ellos, La Vela Puerca se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia mexicana. “Cumplir 30 años ya es una sorpresa en sí misma”, resumieron los músicos.

Los boletos para el concierto del 12 de septiembre en el Teatro Metropólitan están disponibles a través de Ticketmaster y en taquillas del recinto.