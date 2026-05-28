Stray Kids en México: precios, VIP, invitados y todo sobre la venta de boletos de STRAYCITY

Stray Kids celebra ocho años con ‘Star, Light (STAY)’ El grupo surcoreano lanzó un sencillo especial por su octavo aniversario, mientras STAY México registró una estrella llamada “Mexaverse” como homenaje a la banda.

La llegada de Stray Kids a tierras aztecas no será un concierto común; será algo distinto. Más ambicioso. Más cercano a una experiencia tipo festival. Y eso cambia por completo las reglas de sus conciertos.

Bajo el concepto STRAYCITY, la boyband surcoreana prepara un espectáculo que no solo incluye su show, sino una curaduría de talento que ellos mismos eligieron para cada ciudad. En el caso de México, el cartel incluye a NEXZ, Andrés Obregón y RENEE, una selección que busca conectar con los fans mexicanos.

Pero lo que más preguntas está generando entre fans no es solo el show… sino cómo conseguir boletos, cuánto cuestan y qué incluye realmente la experiencia.

¿Qué es STRAYCITY?

STRAYCITY es una nueva experiencia tipo festival pensada por el equipo de Stray Kids con un lineup que cambia en cada ciudad que visita para incluir talento local elegido por la agrupación.

México será una de las ciudades que disfrutará de este nuevo espectáculo en el que Stray Kids dará un show nuevo y especial con invitados especiales como NEXZ, Andrés Obregón y RENEE.

La idea es crear un espacio donde el público no solo vea a la banda, sino que descubra nuevos talentos, incluidos artistas locales seleccionados directamente por el grupo.

¿Por qué Stray Kids estarán acompañados de esos talentos?

STRAYCITY es un nuevo concepto que estrenarán en Latinoamérica, en el que en cada ciudad contarán con invitados especiales diferentes, impulsando el talento local con artistas elegidos personalmente por Stray Kids.

En el caso de México, quienes se encargarán de calentar motores previo a la presentación estelar de la boyband de K-Pop, son Andrés Obregón y RENEE.

“Stray Kids: The dominATE Experience”

Boletos: fechas, venta y lo que debes saber antes de comprar

Uno de los puntos más importantes es que no habrá preventa de artista. La venta será completamente general.

Venta general: 29 de mayo

Exclusivamente en línea (no habrá taquilla física)

Sala de espera: disponible 30 minutos antes

Precios y paquetes VIP: ¿vale la pena?

El evento contará con distintos rangos de precios, desde accesos más accesibles hasta experiencias premium.

Lista de precios por zona para ver a Stray Kids

Platino A: $7,563 / $9,795

$7,563 / $9,795 Platino B: $6,819 / $7,501

$6,819 / $7,501 Platino C: $6,076 / $6,682

$6,076 / $6,682 Platino D: $5,207 / $5,728

$5,207 / $5,728 Platino E: $4,463

$4,463 Zona GNP: $4,463 / $4,909 / $5,445 / $5,989

$4,463 / $4,909 / $5,445 / $5,989 Verde: $3,471 / $3,992 / $4,165 / $4,582

$3,471 / $3,992 / $4,165 / $4,582 Naranja B: $2,727 / $3,054 / $3,218 / $4,086

$2,727 / $3,054 / $3,218 / $4,086 Verde C: $2,231 / $2,633

$2,231 / $2,633 Naranja C: $1,363 / $1,567

$1,363 / $1,567 General B: $1,859

$1,859 PCD: $1,859

EARLY ENTRY VIP PACKAGE

Incluye:

Un boleto reservado premium en Platino A o Platino B

o Artículo de regalo VIP especialmente diseñado para paquetes VIP

Laminado conmemorativo VIP y lanyard

Entrada anticipada al inmueble

Acceso anticipado a la compra de merchandising oficial

Check-in exclusivo y staff VIP en sitio

Los paquetes VIP NO son transferibles

Los precios varían según visibilidad, cercanía y beneficios.

¿Se liberarán más boletos después?

En algunos shows pueden liberarse boletos adicionales más adelante debido a ajustes de producción, visibilidad o configuraciones finales del recinto. Esto depende completamente de la operación del evento y no puede garantizarse desde el inicio. Cualquier liberación adicional será anunciada exclusivamente por canales oficiales.

¿Se venderán boletos en taquilla?

No, todos los boletos de STRAYCITY se venderán de forma virtual en la página o app de Ticketmaster y no habrá boletos disponibles en taquilla.

¿Cuánto tiempo antes se abrirá la fila virtual?

Puedes ingresar a la sala de espera hasta 30 minutos antes de que inicie la venta. Solo asegúrate de entrar antes de que comience la venta para tener la mejor experiencia posible al ingresar a la fila.

¿Cuál es el límite de boletos que puedo comprar?

En este show, los fans podrán comprar hasta 6 boletos por show, sujeto a disponibilidad y términos del evento.

¿Pueden asistir menores de edad?

En este show no hay restricciones de edad. Los niños pagan boletos a partir de 3 años y recomendamos que los menores de edad asistan acompañados de un adulto.

Stray Kids

¿Habrá zona de padres en el Estadio GNP?

Sí. Te recordamos que la zona para padres y madres cuenta con cupo limitado y es de uso exclusivo para quienes acompañen a menores.

¿Habrá preventa o beneficios con la tarjeta Banamex LineUp?

Cualquier preventa, beneficio o promoción asociada a tarjetas participantes será anunciada oficialmente a través de Ticketmaster, OCESA y las instituciones participantes. Recomendamos consultar únicamente fuentes oficiales para conocer términos y condiciones aplicables.

¿Qué son los boletos especulativos?

Los boletos especulativos surgen cuando los vendedores crean listados de boletos que en realidad no poseen. Están apostando — o especulando — a que podrán obtener los boletos más adelante y luego revenderlos a los fans.

¿Cómo identificar y protegerte de los boletos especulativos?