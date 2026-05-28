Miss Universo México 2026: horario, dónde ver EN VIVO gratis y todo sobre la gala de coronación

La carrera rumbo a Miss Universo ya comenzó oficialmente en México. La gala de coronación de Miss Universo México 2026 reunió a las 32 representantes estatales en una noche marcada por vestidos de gala, reflectores y una enorme expectativa entre los seguidores de los certámenes de belleza.

El evento se realizará en el Polyforum Cultural Siqueiros de la Ciudad de México, recinto que se transformó en una pasarela de elegancia donde las participantes tuvieron su primera gran presentación pública rumbo a la competencia nacional.

Además del desfile de las candidatas, la ceremonia contará con invitados especiales, conductores y mensajes de figuras relacionadas con el universo Miss Universe. La edición 2026 también confirmó que la CDMX será sede oficial del certamen nacional en agosto próximo.

¿A qué hora inicia la coronación de Miss Universo México 2026?

La transmisión oficial comienza alrededor de las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México, mientras que la gala arranca formalmente cerca de las 7:00 p.m., de acuerdo con la cobertura del evento.

La recepción de invitados y alfombra previa iniciaron desde horas antes, convirtiendo la ceremonia en una experiencia completa para fans y medios de entretenimiento.

¿Dónde ver GRATIS la transmisión EN VIVO?

Uno de los detalles que más emocionó a seguidores del certamen fue que la gala pudo verse completamente gratis a través de plataformas digitales.

YouTube de Imagen TV

La transmisión oficial está disponible en el canal de YouTube de Imagen Televisión, permitiendo que usuarios puedan seguir el evento desde celulares, computadoras y TV.

Las participantes que comenzaron a robar reflectores

Desde antes del inicio de la gala, algunas concursantes ya aparecían entre las favoritas de fans y especialistas en certámenes de belleza. Entre los nombres que más conversación generaron estuvieron representantes de Nuevo León, Veracruz, Michoacán y Coahuila.

Las redes sociales también se llenaron de comentarios sobre los looks, la seguridad escénica y el carisma de varias participantes durante su primera aparición oficial.

Fátima Bosch y el mensaje que marcó la ceremonia

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien envió un mensaje dirigido a las nuevas aspirantes.

La reina mexicana habló sobre disciplina, confianza y el esfuerzo que implica representar a México en un escenario internacional, convirtiéndose en una de las figuras más ovacionadas de la gala.

El inicio de una nueva batalla por la corona

Aunque la gala de coronación no representa la final oficial del certamen, sí marca el arranque de la competencia rumbo a elegir a la próxima representante mexicana para Miss Universe.

A partir de ahora comenzarán semanas de actividades, presentaciones y evaluaciones donde cada candidata buscará destacar frente al jurado y el público.