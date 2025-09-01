La Bande-Son Imaginaire: entre diablos, darkwave y rituales modernos rumbo al Metropólitan

La Bande - Son Imaginaire preparan concierto en el Metropólitan Foto: La bande-son imaginaire

Encarnar al diablo no siempre requiere fuego ni pergaminos. Para La Bande-Son Imaginaire, el Lucifer ideal ya existía en carne y hueso: DJ Scorpio 69. “Scorpio ya es en sí mismo el diablo”, dicen entre risas. Sus cuernos, maquillajes rojos y presencia escénica lo convirtieron en el personaje perfecto para protagonizar Disco, el más reciente sencillo de la banda oaxaqueña que mezcla darkwave, cultura mexicana y una invitación infernal al baile.

La agrupación, conocida por su capacidad de crear universos sonoros cargados de símbolos, aclara que su pacto con el diablo no tiene nada que ver con clichés satánicos. “Queríamos abordar el tema desde lo cultural, desde el diablo que vive en nuestras tradiciones”, explican. Por eso el videoclip integra figuras de diablos mixtecos y costeños, en un juego entre lo arquetípico y lo cinematográfico.

Musicalmente, Disco marca una evolución respecto a temas anteriores como Macabre o Magnétique. Si la primera abrazaba la oscuridad más densa y la segunda exploraba el synth-pop, este nuevo lanzamiento se abre al hedonismo de la pista, siempre bajo el filtro del darkwave. “Cada canción tiene lo suyo, nunca queremos repetirnos. A veces metemos trompetas, un violín o incluso blues dentro del darkwave. Nos interesa ir a contracorriente y encontrar un sonido que sea realmente nuestro”, subrayan.

Más allá de la experimentación musical, La Bande-Son Imaginaire insiste en algo: su raíz mexicana es innegociable. Retomar el Día de Muertos, el cine de oro o autores como Baudelaire dentro de la sierra de Oaxaca es parte de su esencia. “No entendemos por qué muchas bandas mexicanas buscan sonar como alemanas. Nosotros preferimos ser la rareza dentro del darkwave: lo más cercano a lo propio, a lo que somos”.

Ese carácter único será el que llevarán el próximo 5 de septiembre al Teatro Metropólitan, un espacio que para ellos tiene un peso especial. “Nuestro proyecto nació del teatro, y ahora vamos a un recinto que es un teatro en toda la extensión. Será la oportunidad de desplegar elementos escénicos que en otros venues no se pueden lograr”, adelantan.

La expectativa no es menor: sus conciertos se conciben como rituales modernos, experiencias donde lo musical se entrelaza con lo escénico para provocar una conexión directa con el espectador. “Queremos un ritual lleno de significados que trascienda lo espectacular para tocar emociones y espíritus”, nos comentan.

La velada contará con la apertura de DJ Scorpio 69, quien promete incendiar la pista con su sonido endiablado antes de que la banda tome el escenario. Y aunque los detalles de las sorpresas se reservan, prometen un espectáculo irrepetible.

Cartel del concierto de La Bande Son Imaginaire en el Teatro Metropólitan Foto: Teatro Metropólitan

Tras el Metropólitan, La Bande-Son Imaginaire continuará su camino con presentaciones en festivales como el de Brujas en Saltillo, fechas en Tijuana y un esperado regreso a Europa en 2026. Mientras tanto, el público puede adentrarse en su universo a través de su canal de YouTube, donde cada video expande la narrativa que sus canciones apenas sugieren.

Con Disco, La Bande-Son Imaginaire confirma que su propuesta no es una copia de ninguna escena europea: es un darkwave con acento oaxaqueño, con raíces rituales y con un pacto que no roba almas, pero sí las invita a bailar.

Los boletos para este concierto están disponibles a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del Teatro Metropólitan.