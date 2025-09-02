Lady Gaga irradia misterio y estilo como la profesora Rosaline Rotwood en “Merlina”

Netflix presenta el primer vistazo de Lady Gaga como la profesora Rosaline Rotwood en “Merlina”

Un vistazo gótico-glam a Nevermore

Netflix soltó el primer vistazo de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, vestida de blanco radiante con cabello platino y… sí, con “Dedos” en su hombro, lista para causar huracán en la Academia Nevermore.

Esta icónica aparición ocurre en la segunda parte de la temporada 2 de. “Merlina”, que llega el 3 de septiembre de 2025, justo con esa vibra gótica-fashion que amamos.

Rosaline Rotwood: ¿profesora legendaria o algo más sepulcral?

El personaje es descrito como una legendaria profesora de Nevermore, misteriosa y poderosa, que cruzará caminos con Merlina Addams, personaje interpretado por Jenna Ortega.

Algunos fans en Reddit ya han lanzado teorías provocadoras, como que podría ser la famosa Ophelia bajo otro nombre. En palabras de un usuario:

“Ella es una maestra legendaria de Nevermore que se cruza con Merlina y actúa como su mentora”. Nada mal para una suposición…

“The Dead Dance”: música y magia postruptura

Además de actuar, Gaga estrena una canción original titulada “The Dead Dance”, con un ritmo funky que nace de una ruptura amorosa, pero más bien te invita a bailar con tus amigos y olvidar el drama.

Esta canción llegará junto con su personaje, así que prepárate para conseguir un plus con performance en Tudum además de la inclusión de parte del repertorio de su nuevo álbum Mayhem y un guiño al baile viral de “Bloody Mary”.

Dato curioso y extras que elevan la nota