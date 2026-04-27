Confirman secuela de película de Michael Jackson tras éxito en taquilla y récords para una cinta biográfica

Michael, la película La película sobre la vida de Michael Jackson tomó las salas de cine a nivel internacional este fin de semana, recaudando más de 200 millones de dólares. (LUIS GANDARILLAS/EFE)

Este pasado fin de semana, millones de fans en todo el mundo acudieron a las salas para ver Michael, la película biográfica de Michael Jackson, que se convirtió en la más exitosa de la historia en su género. A pesar de las reseñas negativas, la historia del ‘Rey del Pop’ protagonizada por su sobrino se convirtió rápidamente en un éxito de taquilla, por lo que habrá “al menos una película más”.

Michael se convierte en la “biopic” más taquillera de la historia

En los años recientes, las películas biográficas han ganado un nuevo impulso al contar las trayectorias profesionales y artísticas de diferentes personalidades. Cintas como Better Man, Oppenheimer, Rocketman, A complete Unknown, Bohemian Rhapsody, entre otras han sido referentes recientes del género.

Sin embargo, de acuerdo con medios especializados, la película de Michael tuvo un arranque de 217 millones de dólares recaudados a nivel global en su primer fin de semana y cubriendo ya su costo de producción de 200 millones. De esta manera, superó a Oppenheimer, quien tuvo un debut de 174 millones de dólares tras su estreno en el 2023.

Previo a su estreno, múltiples medios especializados lanzaron reseñas negativas a la cinta biográfica, asegurando que la cinta no abordaba la complejidad emocional y personal del artista que redefinió todo un género en su momento y que se convirtió en el ‘Rey del Pop’ a nivel internacional. De esta manera, tacharon la película de “aburrida” y “poco profunda”.

A pesar de esto, la gente que asistió a las salas de cines, está teniendo opiniones positivas, contrariando la versión de los críticos y respaldando el proyecto que cuenta parte de la historia de Michael Jackson, pues la historia que cuenta termina en el año 1988, además de que no presenta las acusaciones que hubo en contra del artista por presuntos abusos infantiles.

Habrá al menos una película más de Michael Jackson

En entrevista para Business Insider, el directivo de Lionsgate Motion Pictpore Group, Adam Fogelson aseguró que “habrá al menos una película más” para continuar la historia de Michael Jackson en la pantalla grande, destacando que todavía hay mucho material que no se utilizó en este primer filme y que podría servir la secuela o secuelas.

“Hablando menos como empleado de Lionsgate y más como alguien que ha pasado mucho tiempo en la industria cinematográfica, siempre me entusiasmó la posibilidad de que se pudiera contar la historia de Michael de una manera más completa y satisfactoria si no se estuviera limitado a una sola película. Es importante tratar de darle a la audiencia un auténtico entendimiento de quién era Michael Jackson. ”