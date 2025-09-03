Torreblanca regresa al Lunario: nuevo show y sorpresas este 10 de septiembre

Juan Manuel Torreblanca llegará al Lunario del Auditorio Crédito: Vía Instagram

Estuvimos en rueda de prensa con Juan Manuel Torreblanca, líder y fundador de Torreblanca, quien nos contó todos los detalles de su próximo show en el lunario del Auditorio Nacional, en donde nos adelantó que se hará un recorrido por todo el material de la banda y también tendremos nuevas canciones.

Un ritual y una celebración

Juan Manuel festeja, no solo, el lunario de la agrupación el próximo 10 de septiembre, sino también su propio cumpleaños, “tendremos un diseño de iluminación espectacular y algunas sorpresas, además de hacer un ritual de concierto” nos dice el cantautor, quien no quiso spoilear de más el evento.

La banda que llevaba casi 10 años ininterrumpidos activos antes de su pausa en el 2016 está lista para darle a los fans nuevo material “el proceso es extraño, porque los primeros momentos tengo que luchar con mi mente con un ya no me acuerdo, ya no es como hacer esto, y cuando empieza a sonar y estamos ensayando me doy cuenta de que si lo estamos logrando” una revolución emocional nos dice Juan Manuel.

Esta ocasión a diferencia de las anteriores espera no dar un único show si no llevarlo a más partes de la república, reconectar con su público y darles nueva música que de acuerdo al artista ha estado enfrascada desde hace varios años.

Un concierto diferente

El concierto será un evento muy único, tanto que la banda le ha propuesto a sus fans acudir vestidos de una temática en particular, Juan Manuel quiere celebrar a la muerte por lo que esperan que los asistentes vayan vestidos de fantasmas, para así poder jugar con la complicidad artista/fan que les otorga un espacio como el lunario.

La alineación de la banda para el show en el lunario también es distinta, pues de los miembros originales solo regresan Juan Manuel y Alejandro Balderas “El Tío”, pero la nueva alineación es bastante grande, ya que cuenta con 14 integrantes.

Una de las grandes inspiraciones para el artista es un show de Björk al que el mismo acudió quien divide sus conciertos en canciones tristes y canciones para bailar, esto lo ha motivado a colocar canciones que los motiven a reflexionar, pero también otras que les permitan a los asistentes disfrutar y subir el ánimo.

Nuevo material discográfico

El día 29 de agosto llego a las plataformas digitales su nueva canción “Todo lo que diga será usado en mi contra” una melodía que habla sobre una primera cita, “a veces las canciones se escriben solas y esta metáfora para mí es como decir que cuando una cita sale bien cupido te pone las esposas” de acuerdo a Juan Manuel es una canción mucho más ligera, pero también una historia de amor que surge también de la confusión.

Torreblanca está cocinando un nuevo disco desde antes de la pandemia, este llevaría por nombre tentativamente “Protocolos de caídas”, una frase que Juan escucho en un hospital y que se usa para referirse a un seguro, pero que para él representa lo inevitable de equivocarse, de caerse, de cometer errores y levantarse después.

Según nos cuenta Juan Manuel ha sido complicado balancear todos los acontecimientos que han ocurrido el mundo con la parte agridulce, pero necesaria del arte, la meta posterior al concierto en el Lunario es darle a los fans al menos la mitad del álbum para que en el 2026 llegue todo el material completo.