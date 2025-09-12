Los Concorde conquistan el Metropólitan: una noche de nostalgia, energía y colaboraciones

Los Concorde, una banda que muchos atesoramos por allá del 2006 volvieron a los escenarios con una fiesta llena de recuerdos y nuevos éxitos en el Teatro Metropólitan de la CDMX, para, en palabras de Leo de Lozanne “volver a hacer lo que aman en compañía de buenos amigos”.

“Bienvenidos, cachorros y cachorras del rock”, fue como Leonardo de Lozanne, Jonás, Poncho Toledo y Mauricio Clavería le dieron la bienvenida a decenas de fanaticos que corearon sus canciones con la emoción a flor de piel, acompañados de luces y el resurgimiento peculiar de la adolescencia de muchos.

Comenzaron con “Esto es el fin”, seguida de éxitos como “Love Is A Bitch” y “Dramatic”. Durante el show, no faltaron temas nuevos como “Prueba y Error” o “Aprendiendo a bailar”, que refrescaron el repertorio sin perder la esencia rockera.

Leo de Lozanne con los Concorde en el Teatro Metropólitan de la CDMX

Invitados sorpresa y momentos inolvidables

La vibra de la noche se elevó cuando subieron al escenario invitados especiales: Alejandro Rosso (Plastilina Mosh), Pedro Frugone (La Ley) y El Cha (Fobia) pusieron sus mejores notas al servicio del rock nostálgico.

También destacaron los instantes de interacción entre el grupo y el público, como cuando Jonás dijo “Me salió el solo” tras un solo de guitarra improvisado que admitió no tener completamente ensayado. O cuando De Lozanne preguntó al público si ya habían comprado los vinilos que la banda había preparado justo para esa noche. Detalles que dieron calor y cercanía.

Los Concorde en el Teatro Metropólitan de la CDMX

El setlist: un balance perfecto entre lo clásico y lo nuevo

Clásicos que encendieron al Metropólitan

Para los fans, fue un regalo escuchar himnos como “Rompecabezas”, “Lost my edge”, “Contigo” y “Envenéname” en el encore. Canciones que siguen levantando la mano cuando se habla del rock alternativo mexicano.

Nuevas joyas y sorpresas

Pero no todo fue mirarse al espejo del pasado: temas recientes como “Prueba y Error” y “Aprendiendo a bailar” se colaron y permitieron ver la evolución creativa. Y sí, también hubo colaboraciones inesperadas, solos brutales y una puesta en escena donde la libertad escénica se sintió.

Una noche para recordar

Aunque el show no duró más de dos horas, la sensación fue poderosa: ver a estos músicos juntos, invitando amigos, rompiendo esquemas, divirtiéndose y dejando que el público forme parte de la puesta en escena. Al final, firmaron vinilos, agradecieron, y el Teatro Metropólitan quedó vibrando. Una velada que no se trata solo de música, sino de comunidad y libertad.