Loretta lanza su nuevo sencillo “Dale Play”

Loretta (de negro) y sus amigos.

Loretta es una de las nuevas voces más prometedoras de la escena latina; su estilo se mueve entre el pop urbano y la música juvenil, con una autenticidad que conecta naturalmente con audiencias de TikTok, YouTube e Instagram. Con carisma y frescura, Loretta representa la nueva ola de artistas que saben hablarle de tú a tú a la generación digital y ha lanzado su nuevo sencillo.

“Dale Play” es una canción llena de energía que mezcla pop con toques urbanos. Tiene un ritmo contagioso y una letra positiva que invita a disfrutar la vida, la amistad y los buenos momentos. Con beats modernos, melodías pegajosas y un coro fácil de cantar, es perfecta para ponerla en fiestas, viajes o cuando quieras subir el ánimo y compartir vibra buena.

El video de “Dale Play” captura la esencia de la diversión sin reglas. Loretta y sus amigos se cuelan a un parque de diversiones vacío, donde los juegos mecánicos dejan de ser máquinas apagadas para convertirse en escenario de pura libertad. Todo vibra con energía juvenil: risas, movimiento y complicidad. No hay drama ni exceso, solo la simpleza de pasarla bien juntos, como si el mundo entero estuviera cerrado y ellos tuvieran la llave.

Sobre Loretta:

Loretta es una artista emergente con un sonido vibrante que mezcla pop, melodías pegajosas y letras cargadas de alegría. Inspirada por referentes como Bruno Mars, busca conectar con su público a través de canciones llenas de color y emoción.

Su historia artística comenzó temprano: desde los 4 años participó en concursos de canto y baile, y a los 9 ya creaba contenido en redes sociales y YouTube. En febrero de 2025 cumplió el sueño de lanzar su primera canción, sorprendiendo por su seguridad en el estudio y la naturalidad frente a cámara.

Loretta ha logrado consolidar una sólida comunidad digital: dos canales de YouTube que suman más de 600K suscriptores, uno de ellos exclusivamente musical con más de 7,000 seguidores.

Hoy, mientras estudia en el CEA, se prepara para presentar su tercer sencillo, “Dale Play”, bajo el sello JB Entertainment, un lanzamiento que promete reafirmar su estilo fresco y contagioso.