Belinda denuncia que ha recibido amenazas de muerte por colaboración con Danna: ¿Cuál es el ‘fandom’ que la está atacando?

Polémica de Belinda y Kenia Os Belinda pidió un alto a la pelea entre ‘fandoms’ después de que un comentario sobre su colaboración con Danna fuera malinterpretado en redes sociales.

La próxima colaboración entre dos de las cantantes latinas más influyentes del momento, Belinda y Danna, provocó una polémica en redes sociales después de que la artista nacionalizada mexicana se convirtiera en el centro del ‘hate’ cibernético por parte del público aficionado a la influencer y cantante, Kenia Os; de acuerdo con sus fanáticos y fanáticas, Belinda presuntamente “menospreció” su tema conjunto Jackpot.

De acuerdo con la intérprete incluida en el álbum oficial del Mundial 2026 gracias a su tema colaborativo ‘Por Ella’, el contexto de su comentario fue malinterpretado, sin embargo, derivó en una ola de odio en redes sociales y mensajes privados que escalaron a amenazas de muerte, por lo que lanzó un comunicado público para aclarar la situación.

Belinda pide un alto al odio entre fandoms: reafirma que no existe una rivalidad con Kenia Os

Mediante un audio compartido en su canal público de redes sociales, Belinda reveló que comenzó a recibir ataques de odio y amenazas de muerte, por lo que decidió eliminar el comentario origen al sentir amenazado su bienestar emocional y, de esta manera, proteger su salud mental.

“Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte”, decaró la artista en su mensaje, quien expresó no estar acostumbrada a ese nivel de intimidaciones y señaló que “los fandoms deben tener límites”.

Belinda aprovechó su audio público para hacer un llamado a sus propios aficionados y aficionadas, a quienes solicitó no responder el odio con más odio, por el contrario, pidió priorizar el respeto y la empatía entre grupos, independientemente de la base de fans a la que pertenecieran.

“Cuando recibamos comentarios negativos, nosotros no respondamos con odio ni con hate, porque estamos en un mundo en el que ya demasiado odio hay en general”, pidió la cantante.

Belinda y Danna Las artistas de pop piden alto a la narrativa de odio entre fandoms.

Por su parte, Danna —quien próximamente compartirá escenario con Belinda en la obra musical Mentiras All-Stars— también publicó un mensaje para las y los miembros de su fandom, a quienes pidió no alimentar los comentarios negativos en internet, sino hacer caso omiso a ellos o “responder desde el amor”.

Las dos artistas, que crecieron como estrellas de la televisión infantil en México antes de convertirse en cantantes de renombre, colaboraron con la influyente creadora de contenido y cantante, Kenia Os, en 2025; no obstante, el tema continúa sin fecha de lanzamiento debido a cuestiones administrativas relacionadas con la disquera.

¿Por qué el fandom de Kenia Os atacó a Belinda?

El origen de la polémica fue un comentario de Belinda respecto a su colaboración con Danna, donde expresó que era la primera vez que dos estrellas de pop mexicano se unían para colaborar en un tema.

No obstante, la declaración provocó disgusto entre los aficionados y aficionadas de la influencer, quienes consideraron que Belinda había “menospreciado” a Kenia Os, con quien recientemente colaboró para el tema Jackpot. A raíz de esta malinterpretación, la cantante originaria de Madrid comenzó a recibir una ola de odio en redes sociales que la llevó a eliminar el comentario.

“Cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración era específicamente entre Danna y yo, porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida en cuanto a los inicios”, explicó Belinda, detallando que incluso solía crearse una narrativa de rivalidad entre ambas que le hizo creer que una colaboración entre ellas podría no ocurrir.

La cantante rectificó que no buscó “menospreciar” a nadie, por el contrario, reafirmó su respeto a sus compañeras de industria y animó la importancia de las colaboraciones entre mujeres artistas.