Jairo Guerrero presenta su recital Techxturas Sonoras, un homenaje a las mujeres de la literatura

Jairo Guerrero Jairo Guerrero dará una serie de shows en distintas partes del país. (Jairo Guerrero)

Jairo Guerrero, artista sonoro, productor musical y ganador de 3 Global Music Awards, presenta una nueva línea curatorial de su proyecto Techxturas Sonoras, esta vez dedicada a la obra de poetas y escritoras mexicanas de distintas épocas.

¿Qué es Techxturas Sonoras, el show de Jairo Guerrero?

El artista propone un encuentro contemporáneo con algunas de las voces femeninas que forman parte de la historia literaria del país, muchas de ellas sobreviviendo apenas como rastro dentro de la memoria cultural mexicana.

La decisión de dedicar una nueva línea curatorial de Techxturas Sonoras a la obra de mujeres nace de una inquietud personal.

Más allá de la literatura, Guerrero reconoce que temas como la violencia contra las mujeres, los abusos, la desigualdad, las desapariciones y las profundas diferencias que todavía persisten entre hombres y mujeres forman parte de una realidad dolorosa e imposible de ignorar.

“Para mi, cuando la obra de una mujer que dedicó su vida a escribir se vuelve invisible o deja de formar parte de la conversación cultural, es una desaparición, una forma de violencia ejercida sobre su memoria, su palabra y el lugar que debió ocupar en nuestra historia”.

“Por eso este recital va más allá de un homenaje a estas autoras. Lo que quiero es devolverlas a la conversación. Darles un lugar dentro de mi propia narrativa artística-sonora, y usar el escenario como un dispositivo para traer nuevamente sus palabras al presente”, dijo.

Nuevo textos para estos recitales de Jairo Guerrero

En la selección de textos para sus nuevos recitales se incluyen autoras poco presentes en la conversación pública actual, como Esther Tapia de Castellanos, Laura Méndez de Cuenca, María Enriqueta Camarillo, Luisa Muñoz Ledo, María Dolores López, Laura Palavicini y María G. Alvírez, entre muchas otras; junto a figuras más reconocidas como Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos y otras autoras fundamentales de la literatura mexicana.

El recorrido establece un diálogo entre distintas sensibilidades, contextos y formas de permanencia dentro de la historia literaria mexicana, abriendo una zona de descubrimiento en torno a mujeres cuya obra debe circular.

Esta narrativa permite mirar con otros ojos figuras como María Enriqueta Camarillo, cuya nominación al Premio Nobel de Literatura en 1951 abrió para México una primera vinculación con el máximo reconocimiento de las letras, décadas antes del Nobel otorgado a Octavio Paz; María G. Alvírez, poeta nacida en Morelia en 1865, de quien se conservan algunos textos y muy poca información biográfica.

María Josefa Guzmán, poeta de quien apenas se sabe que participó en el certamen poético para la inauguración de la estatua de Carlos IV en 1804; o María Dolores López, de Tehuacán, registrada en antologías de poesía femenina del virreinato, pero de quien prácticamente no se conserva más información. Casos como estos, dejan de manifiesto la desaparición de muchas otras mujeres dentro de la memoria literaria mexicana

Integrado por música electrónica ejecutada en vivo, manipulación sonora de la palabra y visuales sincronizadas en tiempo real, el recital no busca reconstruir el pasado ni convertir estas obras en piezas de museo. Busca activar una nueva forma de encuentro con ellas: traer sus palabras al presente, permitir que vuelvan a circular y abrirles un espacio de escucha dentro de la sensibilidad contemporánea.

Al mismo tiempo, trabajar con estas voces reconfiguró el propio lenguaje de Techxturas Sonoras. La profundidad sonora y visual de este nuevo recital no nace únicamente de los textos, sino también de lo que hay detrás de ellos: mujeres que escribieron en épocas donde la literatura era, en gran medida, un territorio de hombres; mujeres que no solo tuvieron que crear una obra, sino también encontrar maneras de hacerse escuchar, de hacer eco y de ser vistas dentro de contextos que no estaban pensados para ellas.

Esa carga (todo lo que había detrás de la escritura y la manera en que estas mujeres tuvieron que encontrar formas de hacer eco y ser reconocidas) atraviesa la concepción de este nuevo repertorio.

Dentro de este recorrido escénico destaca además el concierto conmemorativo por los diez años de Techxturas Sonoras, que se presentará el 24 de septiembre en el Teatro Casa de la Paz.

Concebida como una función especial, extendida y colaborativa, esta fecha reunirá a Jairo Guerrero con invitadas que se sumarán al recital en vivo: Leticia García, violonchelista del grupo mexicano Cabezas de Cera; Marina de Ita, acordeonista de la Orquesta Balkan de México y del grupo Las Luz y Fuerza; y Lieeval, artista electrónica experimental.

Próximas Fechas de Jairo Guerrero en vivo:

Julio 17 - Festividades en torno al Mundial FIFA WorldCup 2026, Antiguo Palacio de Cortés, Coyoacan, CDMX.

Agosto 8 - Aniversario del Natalicio de Zapata, Anenecuilco, Morelos.

Agosto 15 - Festividades en torno al Mundial FIFA WorldCup 2026, Cine Olímpico de Tlalpan, CDMX.

Agosto 26 - Museo Nacional de las Culturas del Mundo, CDMX.

Septiembre 3 - Centro Cultural José Martí, CDMX.

Septiembre 24 - Teatro Casa de la Paz, UAM, CDMX.

Octubre 1 - Libro Fest, Universidad Autónoma Metropolitana UAM, CDMX.

Octubre 28 - Museo Kaluz - Festividades de Día de Muertos, CDMX.

Octubre 31 - Museo de Historia de Tlalpan - Festividades de Día de Muertos, CDMX.

Noviembre 11 - Aniversario Universidad Autónoma Metropolitana UAM, CDMX.

Noviembre 25 - Laboratorio Arte Alameda, CDMX.

Este recital es una devolución. Una manera de afirmar que la memoria literaria mexicana también está hecha de “ellas”, de las palabras de sus mujeres, y que esas palabras no pertenecen al pasado: Son presente.