La Odisea IMAX vs. Macro XE: Comparativa para ver La Odisea (EFE y Pexels)

Con el esperado estreno de la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan basada en la obra de Homero, “La Odisea”, la elección de la sala de cine es determinante. La escala visual, los paisajes marítimos y los efectos sonoros de esta producción exigen aprovechar al máximo los formatos de gran pantalla. En México, las dos opciones más populares son IMAX y Macro XE.

Formato IMAX: La visión original del director

La Odisea marca un acontecimiento en la historia del cine al ser la primera película rodada en su totalidad con cámaras analógicas IMAX de 70 mm. Verla en IMAX permite aprovechar la relación de aspecto ampliada de hasta 1.43:1 o 1.90:1, llenando la pantalla de arriba a abajo con un nivel de detalle y claridad.

Sus pantallas gigantes y curvas están diseñadas geométricamente para envolver el campo de visión periférico del espectador, haciéndolo sentir dentro de la antigua Grecia.

Formato Macro XE: Potencia visual, brillo y accesibilidad

Macro XE utiliza pantallas planas gigantes de hasta 170 metros sobre superficies plateadas, acompañadas de proyectores láser o 4K de alta luminosidad. Mantiene la relación de aspecto panorámica estándar de 2.20:1 con una imagen sumamente brillante y nítida.

Destaca por sus 7.1 canales de audio surround, ofreciendo una potencia de bajos y una claridad sonora excepcional que resalta en superproducciones taquilleras.

Cabe mencionar que manejan un precio de boleto más económico en comparación con IMAX.

¿Cuál elegir para La Odisea?

Elige IMAX si el tamaño monumental de la pantalla, la relación de aspecto completa para ver más área de imagen arriba y abajo y el respeto a la visión de Christopher Nolan son aspectos innegociables para ti.

También puedes elegir Macro XE si buscas una sala de gran formato más económica, con sonido potente, imagen 4K de máxima luminosidad y excelente visibilidad sin importar en qué asiento te ubiques.