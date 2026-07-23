Resident Evil de Zach Cregger muestra su primer tráiler y hace una conexión directa a los videojuegos

Raccoon City regresa | Sony Pictures revela el primer tráiler de Resident Evil. (Sony Pictures)

Sony Pictures lanzó el primer tráiler oficial de Resident Evil, la nueva película dirigida por Zach Cregger que llegará a la gran pantalla el próximo 18 de septiembre. El avance ofrece un primer vistazo a una historia de terror y supervivencia que recupera elementos clásicos de la saga de Capcom y, por primera vez, deja una referencia directa al universo de los videojuegos.

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From the mind of Zach Cregger, director of Weapons and Barbarian. Watch the official trailer for Resident Evil. Filmed for IMAX – in cinemas September 17. #ResidentEvilㅤ pic.twitter.com/nu7QewioMH — Sony Pictures AUS (@SonyPicturesAUS) July 23, 2026

Austin Abrams da vida a Bryan, un mensajero que acepta un trabajo con mayor paga de la habitual sin imaginar que terminará atrapado en medio de un brote provocado por el virus T. A partir de ese momento, su única prioridad será sobrevivir mientras enfrenta extrañas criaturas y un escenario cada vez más caótico.

El tráiler mantiene gran parte del misterio sobre las amenazas que aparecerán en la película. De hecho, Zach Cregger adelantó que su versión de Resident Evil no girará principalmente en torno a los zombis, sino que explorará otras mutaciones provocadas por el virus T. Señaló que quiso aprovechar todas las posibilidades que ofrece el virus en lugar de limitar la historia a los muertos vivientes.

La referencia a Raccoon City genera expectativa entre los fans

Sin embargo, el momento que más llamó la atención de los seguidores de la franquicia llega al final del avance, cuando se menciona Raccoon City, la ciudad donde se originan los acontecimientos de los primeros videojuegos de Resident Evil. La referencia representa el vínculo más claro que ha mostrado la película con el material original, luego de que su anuncio generara dudas entre algunos fans por no incluir personajes emblemáticos como Leon S. Kennedy o Chris Redfield.

La historia de Bryan transcurre de forma paralela a los sucesos de Resident Evil 2, por lo que funcionará como un relato independiente dentro del mismo escenario. Aunque el adelanto deja algunas dudas sobre la época en la que se desarrolla la trama, el director asegura que la cinta busca transmitir la misma tensión, la exploración y la sensación de supervivencia que hicieron populares a los videojuegos.