¿Qué fue de los hijos de Juan Gabriel y a qué se dedican actualmente? Esto es todo lo que tienes que saber sobre los herederos de El Divo de Juárez

Tras la reciente aparición de un video en el que fue captado un hombre con un fuerte parecido a Juan Gabriel, las especulaciones sobre su vida y el mito sobre posiblemente haber fingido su muerte ha cobrado relevancia en redes sociales.

A raíz de esto, a algunos cibernautas les ha surgido la duda sobre la vida actual de sus hijos y herederos, por lo que nos dimos a la tarea de saber un poco más sobre sus actividades hoy en día.

¿Juan Gabriel tuvo hijos?

El Divo de Juárez, además de ser uno de los artistas más queridos de México, también dejó un legado familiar que ha sido tema de conversación desde su partida en 2016. Juan Gabriel tuvo cinco hijos reconocidos: Alberto Aguilera Jr., Iván Gabriel, Hans Gabriel, Jean Gabriel y Joan Gabriel.

Aunque la figura del cantante brilló con luz propia, sus descendientes han tratado de escribir su propio camino, entre la discreción, los reflectores y algunas controversias.

¿Quiénes son los hijos de Juan Gabriel?

Alberto Aguilera Jr

El hijo mayor de Juan Gabriel, Alberto Aguilera Jr., fue adoptado por el cantante y durante años se mantuvo cerca de él. Sin embargo, tras la muerte de su padre, su nombre ha sonado por las disputas familiares y legales relacionadas con la herencia que dejó el cantante. Aunque no ha seguido una carrera artística, ha estado presente en eventos públicos vinculados al legado de “Juanga”.

Iván Gabriel Aguilera

De todos los hijos, Iván Gabriel Aguilera es quizá el más conocido en términos de gestión. Se convirtió en el albacea de la herencia y es quien administra los bienes y derechos de las canciones de su padre. Se sabe que radica en Estados Unidos y ha mantenido un perfil relativamente discreto, pero con el peso de ser el principal responsable del legado artístico y económico del Divo ocasionalmente figura en el ojo público.

Hans Gabriel

En contraste con sus hermanos, Hans Gabriel ha optado por mantener su vida en bajo perfil. Muy poco se sabe de él, pues ha preferido alejarse de los reflectores y de las cámaras. Su nombre aparece únicamente en los temas legales relacionados con la herencia, pero fuera de eso, se mantiene reservado.

Jean Gabriel

Jean Gabriel heredó parte de la vena creativa de su padre. Aunque no ha alcanzado la misma fama, se ha vinculado con el medio musical en distintos momentos. Al igual que sus hermanos, también forma parte de los herederos legales de Juan Gabriel, pero ha buscado que su nombre se asocie más con lo artístico que con los conflictos.

Joan Gabriel

Quizá el más mediático de los hijos de El Divo ha sido Joan Gabriel, quien además de seguir una carrera musical, ha estado en el ojo público por algunas controversias legales. A pesar de los escándalos, continúa defendiendo su identidad como artista y como hijo del cantautor, buscando abrirse un espacio propio en la música.

Entre la herencia y el recuerdo del artista

La vida de los hijos de Juan Gabriel ha estado marcada por la sombra de su padre: el cariño del público hacia el ídolo y los conflictos legales en torno a su fortuna. Sin embargo, cada uno ha buscado su propio rumbo, ya sea en los negocios, en la música o en la vida privada.

El legado de Juan Gabriel no solo vive en sus canciones, sino también en sus hijos, quienes cargan con la responsabilidad y la atención que implica ser descendientes de uno de los artistas más grandes de México.

A casi una década de su partida, Juan Gabriel sigue más vivo que nunca en la memoria colectiva, y sus hijos continúan siendo parte esencial de esa historia. Con polémicas, carreras y decisiones personales, los Aguilera mantienen encendido el icónico apellido.