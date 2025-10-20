Escenario

El sencillo alcanzó un éxito histórico al convertirse en la primera canción regional mexicana en ocupar el número 1 global en Spotify y entrar al top 5 del Billboard Hot 100 de Billboard

“Ella baila sola” es la mejor canción mexicana del Siglo XXI según Rolling Stone

El medio musical Rolling Stone, publicó una lista sobre las 250 mejores del Siglo XXI hasta ahora, donde se mezclan estilos, ritmos y voces. Algunas de estas canciones son éxitos universales; otros clásicos de culto, entre las que destacan la incorporación de “Ella Baila Sola”, de Peso Pluma y Eslabón Armado.

Esta canción del 2023, se encuentra en el puesto 64 (ganandole a Natalia Lafourcade, los Tigres del Norte, Cafe Tacvba, entre otros) que ocuparon el puesto de la lista donde la musica mexicana estuvo a punto de convertirse en una sensación internacional gracias a los corridos.

