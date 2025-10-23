Iron Maiden en México: Fechas, precios y cómo comprar boletos

Iron Maiden anunció fecha de concierto para México y la cuenta de Ocesa Rock en X reveló la información para el show de la emblemática banda británica.

A casi un año de su última visita a México, con el tour The Future Past, Iron Maiden sorprende gratamente a sus fans mexicanos con un nuevo show para el año 2026, parte de su gira mundial Run for your lives!, y la venta de boletos inicia (redoble de tambores...) ¡este mes de octubre!

¿Dónde y cuándo se presentará Iron Maiden?

El único lugar confirmado hasta el momento, es la Ciudad de México y el escenario anfitrión será el Estadio GNP Seguros.

Iron Maiden have announced a return to Mexico for the Run For Your Lives World Tour 2026!



October 02 – Estadio GNP Seguros, Mexico City - MEXICO



This upcoming show will mark 34 years since Maiden first visited Mexico on the Fear Of The Dark World Tour, and this show is the… pic.twitter.com/hxQiyLvTXl — Iron Maiden (@IronMaiden) October 23, 2025

La cita para el evento, informada en la red social X a través de las cuentas oficiales de la banda de heavy metal y Ocesa Rock, será el 2 de octubre de 2026.

Preventa y venta de boletos para el concierto 2026.

La primera fecha que abre la venta de boletos será el día lunes 27 de octubre del presente año (2025) a las 10:00 AM. Ésta es una venta anticipada para el club de fans y, para participar en ella, debes ser miembro del Fan Club oficial de la banda (The Iron Maiden Fan Club); la membresía tiene un costo de $670 pesos.

En esta venta a fans, los pagos pueden hacerse a través de tarjetas de crédito o débito de cualquier banco.

La segunda fecha, tercera y cuarta están exclusivamente reservadas para usuarios del banco Banamex; se dividirá de la siguiente forma:

28 de octubre a las 9:00 AM — Venta Código Beyond.

Clientes con tarjetas de crédito Beyond/Prestige de Banamex, quienes reciben un código por correo electrónico para acceder.

29 de octubre a las 9:00 AM — Preventa Código Priority.

Beneficio ofrecido por el banco Citibanamex a sus clientes con un estatus especial o con ingresos elevados. En el mismo caso que Beyond, el código único es enviado por correo electrónico.

30 de octubre a las 2:00 PM — Preventa Banamex.

Usuarios del banco Banamex, con tarjeta de crédito o débito, podrán acceder a la venta.

Finalmente, la fecha de la venta para todo público será el día 31 de octubre de 2025 a partir de las 2:00 PM.

Cada etapa de la venta será a través de Ticketmaster, en taquillas o en línea.

Por el momento, el costo de los boletos se desconocen, pero se revelarán después de la venta al club de fans.

A su vez, tampoco hay fechas adicionales a la única anunciada ni se ha informado presentaciones del tour en otros lugares del país.

Iron Maiden vuelve a México

La banda de heavy metal se fundó a mediados de la década de los setenta por el bajista Steve Harris, en Londres, pero no alcanzaron la fama hasta casi una década después, cuando en 1982 lanzaron su emblemático álbum: The Number of the Beast.

Actualmente, el grupo se compone por Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Nicko McBrain (batería solo en estudio desde 2024 debido a problemas de salud) y Simon Dawson (batería en vivo).

Si eres fan de la banda que revolucionó el heavy metal británico, toma nota de esta información para no perderte el que será, seguramente, otro inolvidable concierto.