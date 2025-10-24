¿Un fantasma? Cámaras captan supuesto fenómeno paranormal en La Granja VIP

Video de Fantasma en La Granja VIP se vuelve viral en La Granja VIP se vuelve viral

Los fans de La Granja VIP han causado un revuelo en redes sociales luego de que se volviera viral un fragmento de la transmisión 24/7 del reallity de Tv Azteca en donde es posible ver la aparición de un supuesto fantasma en el cuarto de los peones.

La figura misteriosa se mostró frente a uno de los espejos del cuarto durante la noche, justo cuando los participantes dormían.El video muestra a una sombra deslizarse por la habitación antes de desaparecer.

El clip lleg´ó a redes y se volvió viral en redes sociales, donde algunos comentarios señalaban que se trataba de un fantasma real y, otros, que es solo un efecto del lente o un reflejo de luz.

¿Qué fue lo que se apareció en La Granja VIP?

Los expertos en audiovisuales no se han hecho esperar y dentro de los comentarios han explicado que los espejos y los lentes de visión nocturna pudieron haber generado algunos reflejos que parecieran “un fantasma”, sobre todo en ambientes con poca iluminación.

Aun así, no faltan los que aseguran que el “fantasma” tiene forma humana y parece mirar directamente al espejo, lo que alimentó aún más las teorías sobrenaturales.

Internet no ha dejado de arrojar memes, análisis y teorías conspirativas. Algunos compararon la escena con películas de terror, mientras otros aprovecharon para bromear con que La Granja VIP “ya tiene su propio fantasma para subir el rating”.

Hasta el momento, la producción del programa no ha dado declaraciones que aclaren el suceso, pero el misterio ha generado tanta curiosidad que muchos espectadores comenzaron a vigilar las transmisiones nocturnas para encontrar nuevos espectros.