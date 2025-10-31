¿Cuántas veces ha cancelado Morrissey en México?

Morrissey: ¿cuántas veces ha cancelado en México?

El cantante ingles y exintegrante de The Smiths, Morrissey, lo volvió a hacer: canceló sus dos presentaciones en México, las cuales estaban programadas para el 31 de octubre y el 4 de noviembre, en CDMX y Guadalajara, respectivamente.

Esto ya parece burla; sin embargo, parece no ser un tema personal con tierra azteca, pues, desde los 90, Morrissey ha tenido más de 300 cancelaciones en todo el mundo.

Si bien, algunas han sido por distintos temas de salud, otras han sido por factores incluso de mala organisación o posturas e ideales. Ejemplo de ello, la vez que, en 2004, que perdido su vuelo rumbo al Festival Internacional de Benicàssim.

En el caso de la CDMX, esta es la tercera cancelación desde 2013; sin embargo, para los fans nacionales, este acto se siente cada vez más grave.

VIve Latino, 2013

En agosto de 2013 cuando estaba anunciado como uno de los actos principales del Vive Latino.

En septiembre de 2023, luego de compartir que fue diagnosticado con dengue

En febrero de 2024 aseguró que tenía “agotamiento físico”.

En octubre de 2025, bajo el argumento de que padecía “agotamiento extremo”.