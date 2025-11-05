Muere la “Barbie humana”, Bárbara Jankavski, tras someterse a más de 27 cirugías estéticas

Muere “Barbie humana” tras someterse a más de 27 cirugías estéticas

La noticia ya le dio la vuelta a todo el internet: la influencer brasileña, Bárbara Jankavski, también conocida como la “Barbie humana”, murió a los 31 años de edad luego de haberse sometido a 27 cirugías estéticas para parecerse a la popular muñeca de Mattel.

Su apodo, “Barbie humana”, surgió luego de haber documentado sus decenas de procesos estéticos e intervenciones quirúrgicas para ser lo más similar posible a la muñeca que tanto le gustaba.

¿De qué murió la “Barbie humana”?

Los primeros informes han sido de suma importancia, pues se reveló que el defensor público, Renato Campos Pinto de Vitto, habría contratado a Jankavski para “servicios sexuales”; al poco tiempo de quedarse dormida, Campos habría notado que la joven no contaba con signos vitales, por lo que llamó a los servicios de emergencia.

Estas declaraciones les han bastado a las autoridades brasileñas para considerar la muerte como “sospechosa” e iniciar con una investigación formal. Hasta el momento no han sido revelados los resultados de la autopsia ni los análisis toxicológicos.

¿Cuántas cirugías tenía la “Barbie humana”?

En redes sociales se habla de que alcanzó 27 intervenciones quirúrgicas en cara y cuerpo. Lo cual fue documentado en redes sociales, ayudándola a crecer gracias a fotos, vídeos y apariciones que resaltaban su transformación.

¿Cuál fue el último post de la “Barbie humana”?

La última publicación en Instagram de Barbara Jankavski fue realizada el 30 de septiembre, varias semanas antes de su muerte, lo que generó especulación entre sus seguidores sobre su estado emocional y de salud, pues tanta ausencia no era “normal”.

En el reel se le puede ver sonriente acompañada de Avós Da Razão, una creadora de contenido de la tercera edad.

Algunos medios locales y expertos han señalado que las cirugías estéticas de Bárbara Jankavski, con el fin de convertirla en la “Barbie humana”, ascienden a mucho más de un millón de pesos, además de resaltar la importancia de la salud mental tras las intervenciones y sus excesos.