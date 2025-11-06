¡Vuelven los Gremnlins! Steven Spielberg confirma cuándo estrenará la tercera película

Gremlins 3 La tercera entrega de la franquicia Gremlins ya tiene fecha de estreno; Steven Spielberg será productor. (Especial)

Casi cuatro décadas después de la segunda película de la franquicia Gremlins, Warner Bros anunció oficialmente el regreso de los icónicos ‘Mogwai’ para una tercera película que saldrá en 2027.

De acuerdo con información obtenida por Variety, David Zaslav, CEO y presidente de Warner Bros. Discovery confirmó en conferencia telefónica con inversores que ‘Gremlin 3′ se unirá al calendario de estrenos del estudio.

Este año, Warner Bros ha tenido una racha de éxitos taquilleros que incluyen A Minecraft Movie, Sinners, Weapons y The Conjuring: Last Rites; las últimas tres películas catalogadas en el género de terror.

Spielberg y Columbus regresan para ‘Gremlins 3′

El anuncio del regreso de uno de los clásicos de la comedia de terror es emocionante para los fanáticos y fanáticas del género, pero no sólo se trata de presenciar a los Gremlins nuevamente en pantalla grande, sino que la película estará a cargo del equipo creativo detrás de las primeras dos entregas.

En la producción, Gremlins 3 tendrá al visionario Steven Spielberg, considerado pionero del Nuevo Hollywood al dirigir películas como Indiana Jones y Parque Jurásico.

Mientras que el guión estará a cargo de Chris Columbus, el guionista de la primera película de Gremlins y director de Mi pobre Angelito.

¿Cuándo se estrenará ‘Gremlins 3′?

En la llamada con los inversores del estudio, el CEO David Zaslav confirmó que la continuación de la franquicia está programada en el calendario de estrenos con fecha para 19 de noviembre de 2027, ¡sólo dos años más después de décadas de espera!

“Pocas películas son tan icónicas y queridas como ‘Gremlins’ y estamos muy emocionados de traerla de vuelta, tanto para los fans de toda la vida como para una nueva generación”, declaró Jesse Ehrman, presidente de desarrollo y producción de Warner Bros Pictures.

En el mismo comunicado oficial, Ehrman añadió que espera que el público disfrute de la tercera entrega, pues contendrá “la magia, el caos y la ternura” que los Gremlins mostraron en sus primeras dos películas.

¿De qué tratan las películas Gremlins?

La primera película, presentada en 1984 como una propuesta que mezclaba terror, comedia y humor negro, Gremlins narra la historia de un pueblo atormentado por pequeñas criaturas peludas (similares a los juguetes Furby) que, tras comer después de la medianoche, se convertían en monstruos asesinos.

Eso no era todo, sino que también ¡se multiplicaban con el agua!, y una de las respuestas para enfrentarlos era la luz, pues las criaturas la temían.

En la segunda entrega, Gremlins 2: La nueva generación (1990), las criaturas denominadas como ‘Mogwai’ se mudan a un rascacielos de Nueva York; tras una falla de agua que moja accidentalmente el edificio, los pequeños monstruos se multiplican y amenazan con apoderarse de la ciudad.

Finalmente, otro producto oficial de la franquicia, es la serie precuela producida por HBO, “Los secretos de los Mogwai”, propuesta que se encargó de expandir la mitología de las monstruosas criaturas.