Rosalía lanza su nuevo álbum “LUX”: ¿cuáles son las canciones exclusivas del vinilo y CD?

Nuevo disco de Rosalía, LUX La cantante española estrena su cuarto trabajo de estudio, con 18 canciones, 15 en digital y 3 para álbum físico

La Motomami le da un giro de 160° a su carrera con el nuevo álbum “LUX”, donde integra distintos sonidos de electrónica, flamenco y reguetón, combinados con los instrumentos y sonidos de una orquesta.

Lux llega luego dos años después de su tan polémico tercer trabajo de estudio, Motomami (2022), donde se dedicó a experimentar con sonidos diferentes y letras que salían de lo común en la música.

¿Qué busca transmitir Rosalía con “LUX”?

Ahora con su cuarto trabajo de estudio, Rosalía busca marcar una nueva etapa en su carrera donde reflexiona sobre la espiritualidad, la fe y la libertad femenina; según contó en una entrevista en Billboard, cada uno de los 4 movimientos del álbum tiene la intención de ir del caos a la calma y del cuerpo al alma.

El álbum fue grabado junto a la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason y con Rosalía como productora ejecutiva.

¿Qué artistas colaboran en “LUX”?

El disco cuenta con pocas colaboraciones, pero destacan nombres como Björk, Yves Tumor, Yahritza y su Esencia, Estrella Morente, Carminho y Sílvia Pérez Cruz, que aportan estilos y culturas diversas a lo largo de las 18 canciones.

Rosalía canta en 14 idiomas diferentes, entre ellos español, inglés, catalán, latín, árabe, alemán, portugués, hebreo y japonés, demostrando que la música puede trascender cualquier frontera lingüística.

¿Cuál es el tracklist oficial de “LUX”?

El disco está compuesto por 15 canciones oficiales que se pueden escuchar en cualquier lado, canciones como:

Sexo, violencia y llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo Piange Diamanti Berghain (feat. Björk y Yves Tumor) La Perla (feat. Yahritza y su Esencia) Mundo Nuevo De madrugá Dios es un stalker. La yugular Sauvignon Blanc La rumba del perdón (feat. Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz) Memória Magnolias

¿Cuáles son las canciones que solo vienen en el vinilo y CD?

Como parte de una estrategia de marketing bien planeada, Rosalía ha lanzado canciones exclusivas de sus discos físicos, vinilo y CD, canciones que no podrás escuchar legalmente en otro lado más que solo comprando los discos. Esas canciones son:

Focus’ranni: Una canción que habla de la soledad y la búsqueda de la calma, luego de un caos emocional.

Una canción que habla de la soledad y la búsqueda de la calma, luego de un caos emocional. Jeanne: La cual está inspirada en Juana de Arco, habla sobre el poder femenino, los sacrificios y la fe.

La cual está inspirada en Juana de Arco, habla sobre el poder femenino, los sacrificios y la fe. Novia Robot: Un tema que recuerda a Motomami, con un tono irónico, habla sobre la perfección en este mundo lleno de tecnología.

¿Dónde puedo escuchar o comprar el álbum “Lux” en México?

Las 15 canciones se podrán escuchar en cualquier plataforma digital de paga, como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music; pero también lo puedes escuchar gratis en lugares como YouTube y TREBEL.

En cuanto a los discos físicos, los lugares más comunes para comprar son las tiendas departamentales como Sanborns, Sears y Liverpool; pero entre las más populares se encuentra la tienda Mixup, donde es más seguro conseguirlo.

Aunque se puede comprar en físico en las tiendas, también existe la opción de que se pueda conseguir en las páginas web de cada una de ellas, ahorrando así el tiempo de traslado.

¿Qué incluye el disco físico de “LUX”?

El vinilo y el CD del nuevo álbum de Rosalía tienen diseños completamente diferentes; aparte de las tres canciones exclusivas, los discos también incluyen.