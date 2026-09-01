Ladrones conquista CDMX con su “Flow Pesado” y presenta en vivo su nueva era musical

Ladrones conquista la CDMX con su “Flow Pesado” y presenta en vivo su nueva era musical (Tool/La Distortion)

La noche del sábado 29 de agosto, el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes se convirtió en territorio de Ladrones. La agrupación originaria de Guadalajara llegó a la Ciudad de México para llevar su particular concepto de “Flow Pesado”, una mezcla donde el metal, el rap y los corridos tumbados conviven sin pedir permiso.

Y si algo dejó claro el concierto es que las etiquetas cada vez sirven menos para explicar lo que está pasando en la música mexicana.

Ladrones ha construido precisamente su identidad alrededor de esa ruptura de fronteras: guitarras pesadas, rap, elementos de los corridos tumbados y una actitud que no busca encajar dentro de una sola escena. La propia banda define su propuesta como un espacio de libertad, diversidad y convivencia entre públicos distintos.

La noche comenzó entre trap, metal y corridos tumbados

Antes de que Ladrones tomara el escenario, Monde fue el encargado de poner los primeros golpes de energía a la noche. Con una propuesta fresca de trap metal, Monde llegó al Pabellón Oeste rompiéndola con beats pesados, atmósferas oscuras, voces agresivas y breakdowns que rápidamente comenzaron a prender al público.

Su actuación fue mucho más que una simple apertura. Monde forma parte de una generación de artistas que está explorando los puntos de encuentro entre la música urbana y los sonidos extremos, construyendo una identidad propia a partir de la distorsión, los bajos contundentes y una estética que rompe con las fórmulas tradicionales del género.

En vivo, esa combinación adquiere todavía más fuerza. Los cambios de intensidad y los momentos de mayor agresividad hicieron que el público comenzara a entrar en el mood de una noche que, prometía ser bastante pesada.

Monde llegó al Pabellón Oeste como teloneros de Ladrones (Tool/La Distortion)

Después llegó Sahir Montoya, quien cambió completamente el color de la noche al introducir los sonidos y la estética de los corridos tumbados.

El contraste funcionó. En el universo de Ladrones, el metal, el rap y la música mexicana no son enemigos; son piezas del mismo rompecabezas.

Sahir Montoya llegó al Pabellón Oeste como telonero de Ladrones (Tool/La Distortion)

Ladrones rompe paradigmas en el Pabellón Oeste de la CDMX

Con la entrada de Ladrones, el Pabellón Oeste se transformó en una auténtica celebración del “Flow Pesado”. La banda tapatía salió a defender en directo una propuesta que, desde su formación en 2021, ha ido creciendo hasta conectar con públicos provenientes de escenas que durante años parecían completamente separadas.

La alineación actual reúne a Zxmyr, Cirujano Resendez, José Macario y Diego Zornoza, mientras que la producción del proyecto está vinculada a Alan Ledesma. Su sonido combina nu metal, hip hop y elementos de los corridos tumbados, una fórmula que la banda ha llevado a escenarios de México, Estados Unidos y Sudamérica.

Desde los primeros temas, la respuesta fue contundente. Las guitarras pesadas se mezclaron con las rimas y los ritmos urbanos, mientras el público respondió con saltos, gritos y coros.

La escena resultaba particularmente interesante por la diversidad de asistentes. El concierto reunió a distintas generaciones y perfiles de público, algo que coincide con la propia filosofía de la banda: crear un espacio donde no importe demasiado de qué escena vienes o qué música escuchas habitualmente.

Como han explicado los propios integrantes, sus conciertos buscan funcionar como una fiesta abierta y un espacio seguro para públicos diferentes.

Ladrones rompe paradigmas en el Pabellón Oeste de la CDMX (Tool/La Distortion)

Un concierto que llegó justo después de Arriba La L

Apenas un día antes del concierto, el 28 de agosto, Ladrones lanzó oficialmente Arriba La L, su tercer álbum de estudio y el primero de esta nueva etapa bajo el sello Rise Records. El material contiene 15 canciones y supera los 52 minutos de duración.

El lanzamiento convirtió la presentación de CDMX en algo más que una parada de la gira: el público estaba recibiendo prácticamente recién salido del horno el nuevo capítulo de la banda.

Canciones como “Arriba La L”, “Ay Ay Ay”, “Pa Mis Carnales”, “Malditos Sentimientos”, “Traición” y “No Que No” forman parte del nuevo álbum, que continúa desarrollando la identidad del grupo alrededor del concepto de Flow Pesado.

Lo interesante de Ladrones no está únicamente en juntar metal con hip hop o corridos tumbados. La verdadera apuesta está en hacerlo sonar como algo propio.

La banda no parece interesada en convencer a los puristas de ninguno de esos géneros. Su propuesta funciona precisamente porque acepta el choque: una guitarra de sonido pesado puede convivir con una rima urbana y, unos segundos después, encontrarse con elementos reconocibles de los corridos tumbados.

Ese espíritu también está presente en Arriba La L. En entrevistas recientes, Zxmyr y José Macario han señalado que el nuevo material representa una evolución del sonido que han construido durante estos años y una etapa en la que tienen más claro quiénes son como banda.

Y quizá ahí está la clave de su crecimiento. Ladrones no intenta sonar como una banda de metal tradicional, ni como un proyecto de rap que decidió meter guitarras. Tampoco busca convertirse en una agrupación de corridos tumbados con estética pesada.

El “Flow Pesado” ya tiene casa en CDMX

Al finalizar la noche, quedó la sensación de que aquella combinación que sobre el papel podría parecer improbable funciona mucho mejor cuando se vive frente a un escenario.

El Pabellón Oeste fue testigo de una banda que continúa ampliando su público y que, con “Arriba La L”, parece entrar en una etapa todavía más ambiciosa.

Metal rap, corridos tumbados, actitud callejera y una generación que ya no está dispuesta a escoger una sola etiqueta. Ladrones vino a demostrar que el “Flow Pesado” puede ocupar un escenario grande y hacer que todos hablen el mismo idioma: el de la música.