World Warrior Tour de Street Fighter en CDMX Street Fighter en CDMX: ¿Cuándo y en dónde estará el elenco de la película? (X: @Street_Fighter)

Una de las sagas de videojuegos de pelea más icónicas de la historia volverá a la pantalla grande este año.

La nueva película de Street Fighter, producida por Paramount Pictures, prepara una gira promocional global y ha confirmado que la Ciudad de México formará parte del World Warrior Tour, un evento especial donde los fanáticos podrán convivir con el elenco estelar de la cinta.

¿Cuándo y dónde será el evento de Street Fighter en la Ciudad de México?

Por el momento, las fechas exactas y la sede oficial en la capital mexicana no han sido reveladas.

Se espera que en las próximas semanas la productora dé a conocer los detalles sobre el acceso del evento, así como la logística de las actividades previas.

Ciudades confirmadas para el World Warrior Tour

La gira promocional de la película abarcará 11 ciudades estratégicas alrededor del mundo:

América: Ciudad de México (México), Los Ángeles, Nueva York, Atlanta y Miami (Estados Unidos), Toronto (Canadá).

Ciudad de México (México), Los Ángeles, Nueva York, Atlanta y Miami (Estados Unidos), Toronto (Canadá). Europa: Londres (Reino Unido) y Ámsterdam (Países Bajos).

Londres (Reino Unido) y Ámsterdam (Países Bajos). Asia: Tokio (Japón), Mumbai (India)

Tokio (Japón), Mumbai (India) Oceanía: Sídney (Australia).

¿De qué trata la película Street Fighter?

Ambientada en 1993, la trama sigue a los luchadores Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes son obligados a volver a las andadas cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para competir en el nuevo Torneo Mundial de Guerreros.

Elenco principal de Steet Fighter

La adaptación cuenta con un reparto estelar proveniente del cine, la televisión y el entretenimiento deportivo:

Noah Centineo como Ken Masters.

como Ken Masters. Andrew Koji como Ryu.

como Ryu. Callina Liang como Chun-Li.

como Chun-Li. David Dastmalchian como M. Bison.

como M. Bison. Joe “Roman Reigns” Anoa’i como Akuma.

como Akuma. Cody Rhodes como Guile.

como Guile. Jason Momoa como Blanka.

como Blanka. Orville Peck como Vega.

¿Cuándo se estrena Street Fighter en cines?

La película llegará a las salas de cine en México el próximo 15 de octubre, un día antes de su estreno en Estados Unidos.