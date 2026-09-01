Bahidorá 2027 ya tiene fecha: el festival celebrará sus XV años en Morelos

El calendario de festivales programados para el siguiente año ya comienza a hacer espacio para uno de los encuentros musicales más particulares de México. El Festival Bahidorá 2027 ya tiene fechas confirmadas y, además, llegará para celebrar sus 15 años de Bahidorá.

La cita será durante tres días en Las Estacas, Morelos, un escenario que se ha convertido en parte fundamental de la identidad del festival.

¿Cuándo será el Festival Bahidorá 2027?

La próxima edición de Bahidorá se realizará los días 12, 13 y 14 de febrero de 2027. La fecha fue anunciada a través de las redes sociales del festival, por lo que puedes ir apartando el fin de semana.

Y sí, todavía falta bastante para febrero, pero este festival celebrará una edición que tendrá un significado especial.

Bahidorá celebrará 15 años de música

La edición 2027 marcará el 15.º aniversario del Festival Bahidorá, una celebración que inevitablemente eleva las expectativas sobre lo que podría ocurrir durante ese fin de semana.

A lo largo de sus diferentes ediciones, el encuentro ha construido una identidad propia al reunir propuestas de distintos géneros y procedencias, con una programación que suele moverse entre la música electrónica, sonidos alternativos, propuestas latinoamericanas y proyectos internacionales.

Por eso, uno de los grandes atractivos de esta edición será descubrir qué nombres se sumarán a la celebración.

¿Quiénes han tocado en Bahidorá?

Si algo permite dimensionar las expectativas para 2027 es revisar algunos de los artistas que han pasado anteriormente por el festival.

En sus escenarios han aparecido nombres como Kaytranada, Bomba Estéreo, Mac Miller, Kali Uchis, James Blake, Erykah Badu, Nathy Peluso, Kamasi Washington, Blood Orange y De La Soul, entre muchos otros.

También han formado parte de su historia proyectos como Kings of Convenience, CocoRosie, Bob Moses, Modeselektor, Little Dragon, Mildlife y Son Rompe Pera.

Lineup de Bahidorá 2027

Por ahora, el lineup del Festival Bahidorá 2027 todavía no ha sido anunciado. La información confirmada hasta este momento corresponde a las fechas de la celebración.

Por lo que aún habrá que esperar para conocer los actos, horarios y demás detalles de la programación. Mientras llega el anuncio del cartel, ya hay tres fechas que conviene tener presentes: 12, 13 y 14 de febrero de 2027.