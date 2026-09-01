The Warning tendrá concierto en Estadio GNP Seguros y partido de la NFL

The Warning La banda recientemente alcanzó la primera posición en Billboard. (cuartoscuro)

The Warning, banda de rock originaria de Nuevo León, volverá a la Ciudad de México con una fecha en Estadio GNP Seguros y una como invitadas especiales en el partido de la NFL. Descubre cuándo verlas.

The Warning: Regresan a CDMX con dos fechas

Con cinco álbumes de estudio desde 2017, The Warning —banda formada por las hermanas Dany, Pau y Ale Villareal Vélez— se ha ganado un lugar en la historia del rock mexicano con éxitos como “Hell You Call A Dream”, “Money” y de manera más reciente “Kerosene”, sencillo con el cual llegaron al puesto número uno de Mainstream Rock Tracks de Billboard. En una época en que el rock pesado se creía perdido, al menos en el contexto de las grandes audiencias, The Warning ha no para de generar fanáticos y llenar estadios.

Como parte del lanzamiento de su nuevo álbum Everything’s Falling (2026), la hermanas Villareal se encuentran en medio de una gira que las llevará a visitar la Ciudad de México en dos ocasiones.

La primera fecha será su participación en el medio tiempo del juego de la NFL que se jugará en el Estadio Banorte. La liga de futbol americano anunció el día de ayer a The Warning para encabezar el intermedio del partido que disputaran los 49ers de San Francisco contra los Vikings de Minnesota. El partido se llevará a cabo el 22 de noviembre. Si eres fanático de las roqueras regiomontanas y el futbol americano, la venta de boletos general será el 22 de septiembre.

Además, contarán con su propia fecha para el próximo 5 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros. La preventa de boletos para todos los tarjetahabientes HSBC será este 9 y 10 de septiembre. La venta general se llevará a cabo el 11 de septiembre. Cuando tocaron el año pasado en el mismo recinto, las fechas se agotaron rápidamente.