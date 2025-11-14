¿Qué sí y qué no para el Corona Capital? Guía infalible para que no te quiten nada en la entrada

El festival, Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025, con el objetivo de reunir a bandas legendarias, nuevos talentos y ofrecer, como cada año, una vibra única.

Seas fan del rock, del pop o simplemente de las grandes experiencias, este evento está diseñado para que lo disfrutes por completo. Por eso es clave saber qué llevar y, sobre todo, qué no llevar para que nada arruine tu fin de semana.

Lo que SÍ puedes (y debes) llevar al Corona Capital 2025

Aquí va la lista de objetos que sí están permitidos por las autoridades y organizadores del evento:

INE o identificación oficial

o identificación oficial Ropa y calzado cómodo

Gel antibacterial (envase de máximo 100 ml)

Bolsas, mochilas o cangureras pequeñas de un solo compartimento (máximo 30 × 30 cm)

de un solo compartimento (máximo 30 × 30 cm) Lentes de sol, sombrero o gorra,

Tapones para los oídos

Medicinas que uses bajo prescripción médica, acompáñalas con la receta

Cámaras pequeñas tipo GoPro

Hula-hoops

Impermeables

Figuras inflables pequeñas y desinfladas

Baterías externas recargables

Bloqueador solar en crema

Botellas para agua vacías de máximo 1 litro (las puedes rellenar con agua adentro)

Lo que NO puedes llevar al Corona Capital 2025

Aquí va la lista de objetos que no están permitidos por las autoridades y organizadores del evento:

Sustancias ilegales o drogas

Cigarros electrónicos, vapes o cigarros convencionales que estén abiertos

Vasos de vidrio, latas, hieleras, bebidas externas

Sillas

Sombrillas

Cobijas

Casas de campaña

Cámaras profesionales, tripiés, lentes fotográficos, equipos de audio

Joyería con picos, cadenas largas, peluches gigantes, frisbees, globos que puedan molestar la visibilidad de otros

Aerosoles como desodorantes o protector solar en spray, perfumes

Binoculares

Mochilas o bolsas muy grandes

Consejos finales para sobrevivir en el Corona Capital