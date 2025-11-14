¿Qué sí y qué no para el Corona Capital? Guía infalible para que no te quiten nada en la entrada

El festival, Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025, con el objetivo de reunir a bandas legendarias, nuevos talentos y ofrecer, como cada año, una vibra única.
Seas fan del rock, del pop o simplemente de las grandes experiencias, este evento está diseñado para que lo disfrutes por completo. Por eso es clave saber qué llevar y, sobre todo, qué no llevar para que nada arruine tu fin de semana.
Lo que SÍ puedes (y debes) llevar al Corona Capital 2025
Aquí va la lista de objetos que sí están permitidos por las autoridades y organizadores del evento:
- INE o identificación oficial
- Ropa y calzado cómodo
- Gel antibacterial (envase de máximo 100 ml)
- Bolsas, mochilas o cangureras pequeñas de un solo compartimento (máximo 30 × 30 cm)
- Lentes de sol, sombrero o gorra,
- Tapones para los oídos
- Medicinas que uses bajo prescripción médica, acompáñalas con la receta
- Cámaras pequeñas tipo GoPro
- Hula-hoops
- Impermeables
- Figuras inflables pequeñas y desinfladas
- Baterías externas recargables
- Bloqueador solar en crema
- Botellas para agua vacías de máximo 1 litro (las puedes rellenar con agua adentro)
Lo que NO puedes llevar al Corona Capital 2025
Aquí va la lista de objetos que no están permitidos por las autoridades y organizadores del evento:
- Sustancias ilegales o drogas
- Cigarros electrónicos, vapes o cigarros convencionales que estén abiertos
- Vasos de vidrio, latas, hieleras, bebidas externas
- Sillas
- Sombrillas
- Cobijas
- Casas de campaña
- Cámaras profesionales, tripiés, lentes fotográficos, equipos de audio
- Joyería con picos, cadenas largas, peluches gigantes, frisbees, globos que puedan molestar la visibilidad de otros
- Aerosoles como desodorantes o protector solar en spray, perfumes
- Binoculares
- Mochilas o bolsas muy grandes
Consejos finales para sobrevivir en el Corona Capital
- Guarda tus objetos de valor frente a ti, en bolsas delanteras o cangureras
- Lleva ropa y calzado cómodos
- Revisa el clima antes de salir de casa
- Hidrátate
- Lleva power bank para recargar tu celular
- Llega con anticipación
- Revisa rutas de acceso y transporte público