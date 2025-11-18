Grupo Frontera anuncia gira por europa en 2026

Grupo Frontera (@GFronteracharts/x)

Grupo Frontera anunció una nueva gira para del 2026, la sorpresa es que no será de este lado del continente, sino que el grupo de musica regional llegará a escenarios europeos, teniendo fechas en países como España o Italia.

En un comunicado publicado este martes por su agencia de publicidad en España, el grupo anunció que el próximo año presentará su último álbum de estudio “Lo Que Me Falta Por Llorar”, en “una gira extensísima en aforos y ciudades”, con la que pasarán por primera vez por “los grandes escenarios europeos”.

La primera parada de la gira, bajo el nombre de “Triste pero bien c*bron”, será el 27 de junio en Barcelona.

Asimismo, el comunicado indica que Grupo Frontera “visitará con un cariño especial España, que ocupa la mitad de su estancia en el viejo continente”.

Después de su presentación en Barcelona, la gira continuará por Zúrich (28 de junio), Londres (2 de julio), Marbella (6 de julio), Madrid (9 de julio) y Milán (11 de julio).

“Grupo Frontera están firmando una carrera fulgurante, cantándole al amor, al desamor y a la vida”, agrega la nota y resalta que “su estilo único, capaz de fusionar el norteño mexicano con otros y muy variados géneros musicales, desde el country al reguetón”.