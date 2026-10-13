Distrito Frecuencia 2026: fechas, sedes y actividades gratuitas en CDMX

Distrito Fecuencia 2026 llega a la CDMX con su primera edición Foto: Distrito Frecuencia

La Ciudad de México sumará un nuevo espacio para quienes viven de la música y trabajan detrás de los escenarios. Del 12 al 15 de octubre de 2026, Distrito Frecuencia celebrará su primera edición como Encuentro Internacional de Industria Musical, una iniciativa que reunirá a artistas, productores, promotores, sellos discográficos y otros profesionales del sector para compartir experiencias, explorar oportunidades y generar nuevas conexiones.

Con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en alianza con la Universidad del Claustro de Sor Juana, el encuentro busca reconocer la diversidad de personas y oficios que hacen posible que un proyecto musical llegue a nuevos públicos. La propuesta también pone sobre la mesa los retos que enfrenta la industria, desde las condiciones laborales hasta las barreras de acceso y circulación para artistas emergentes.

¿Qué es Distrito Frecuencia y qué actividades tendrá?

Distrito Frecuencia nace como un punto de reunión para quienes hacen, piensan, impulsan y promueven la música y el entretenimiento en vivo. Durante cuatro días, su programación combinará charlas, laboratorios, encuentros profesionales, sesiones de networking, reuniones breves de vinculación conocidas como speed meetings y showcases musicales.

La intención es que las actividades no se queden únicamente en el intercambio de ideas. El encuentro busca facilitar el contacto entre artistas que necesitan ampliar el alcance de sus proyectos y profesionales que pueden contribuir a producirlos, programarlos, promoverlos o llevarlos a otros escenarios.

Por eso, la convocatoria contempla perfiles diversos: músicos, representantes de sellos discográficos, bookers, promotores, programadores de festivales, productores, gestores culturales, medios de comunicación e instituciones.

Los cuatro temas que marcarán la primera edición

La programación de Distrito Frecuencia estará articulada alrededor de cuatro ejes que plantean preguntas sobre las oportunidades y las condiciones de trabajo dentro de la industria musical.

Racismo y discriminación

Se abordarán las barreras que persisten en los espacios de producción, programación y circulación de propuestas musicales, así como las condiciones que pueden limitar la participación de determinados sectores.

Mujeres en la industria musical

Este eje pondrá atención en la representación, la participación y las circunstancias en las que las mujeres desarrollan su trabajo dentro del sector.

Salud mental

La conversación incluirá el bienestar de quienes forman parte de una industria que puede estar marcada por jornadas exigentes y dinámicas laborales extenuantes.

Circulación musical

Uno de los desafíos para cualquier proyecto artístico es encontrar espacios, conectar con nuevas audiencias y construir redes que permitan crecer. Este tema explorará las posibilidades de ampliar la presencia de artistas y propuestas en distintos circuitos.

Estos ejes se relacionarán con asuntos como la producción de contenidos musicales, la gestión de proyectos, la programación de festivales, la multiculturalidad, la logística y las plataformas digitales.

¿Dónde se realizará Distrito Frecuencia 2026?

La sede principal será la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México. Por su parte, las actividades musicales y los showcases se extenderán a otros espacios culturales y de entretenimiento: Barba Azul Cabaret, La Chicha y el Centro Cultural de España en México.

La iniciativa se inscribe en el marco del Festival Pachanga Antirracista y contará con el acompañamiento y la colaboración de instituciones y aliados como la Secretaría de Cultura de la CDMX, DITTO Music, EIMQ y las sedes participantes.

¿Cuánto cuesta entrar a Distrito Frecuencia?

Todas las actividades serán gratuitas, aunque será necesario realizar un registro previo.

Más allá de reunir a profesionales del sector, Distrito Frecuencia busca poner en perspectiva una idea fundamental: la música no sucede solo sobre el escenario. Detrás de cada presentación existe una red de personas que crea, produce, organiza, comunica y abre caminos para que los proyectos encuentren a su público.

Con cuatro días de conversaciones, vinculación profesional y propuestas en vivo, su primera edición plantea una oportunidad para conectar distintas áreas de la industria musical en la capital mexicana.