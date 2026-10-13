Netflix libera el tráiler de Las Crónicas de Narnia: así luce ‘El sobrino del mago’, primera película de la nueva saga

Tráiler Las Crónicas de Narnia 2027 Netflix lanza el tráiler de ‘Narnia: El sobrino del mago’, adaptación dirigida por Greta Gerwig. (Netflix)

La serie de Harry Potter en HBO no es el único proyecto que ha entusiasmado a distintas generaciones fanáticas de la literatura fantástica, pues antes del famoso mago existieron las novelas de C.S. Lewis, el genio que —junto a su amigo J.R.R. Tolkien— definió y populizó la fantasía moderna que tendrá otra oportunidad en la pantalla grande con Narnia: El sobrino del mago, adaptación del primer libro de su saga bajo la dirección de Greta Gerwig, nominada al Oscar.

Durante la tarde de ayer, Netflix adelantó a sus seguidores y seguidoras que el primer tráiler de la ansiada película llegaría este martes 13 de octubre, noticia que sacudió el internet de entusiasmo tras meses de absoluto secreto.

Sin embargo, ¡la espera finalmente ha terminado! La plataforma de streaming lanzó el adelanto a través de todas sus cuentas oficiales, obsequiando al público los primeros vistazos de la mágica aventura que guiará a la creación de la mística Narnia.

Netflix lanza el primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago con primeros vistazos a la Bruja Blanca y Aslan

Haciendo gala de su presupuesto de aproximadamente 280 millones de dólares, la adaptación de Las Crónicas de Narnia que Netflix emprendió con Greta Gerwig (Barbie, Lady Bird, Mujercitas) a la cabeza, finalmente mostró su primer adelanto: una poderosa propuesta llena de color, magia y asombro que pretende llevar de vuelta el mundo de C.S. Lewis a la pantalla grande y a los corazones de las nuevas generaciones.

A Universe Begins. See how Narnia was created in Narnia: The Magician's Nephew, a film by Greta Gerwig - only in theaters February 12. https://t.co/jwxksCL0N7 — Netflix (@netflix) October 13, 2026

Narnia: El sobrino del mago adaptará la primera novela de la saga y su primer tráiler ya adelanta elementos clave del libro, comenzando por la introducción de Digory Kirke y Polly Plummer, los niños protagonistas de esta primera aventura que utilizan anillos mágicos creados por el excéntrico tío de Digory, Andrew Ketterley (“El Mago”).

Sin embargo, no son los únicos personajes en ser introducidos, pues Netflix también añadió el despertar de la malvada reina Jadis, quien posteriormente se convertirá en la temida Bruja Blanca que sumirá la mística tierra en un invierno eterno.

Los acontecimientos de El sobrino del mago son esenciales para la continuación de la saga, ya que su historia mostrará el momento en el que Aslan canta y da vida a Narnia, así como explica el origen de elementos clave de este mundo como el farol y el famoso armario.

Las Crónicas de Narnia en Netflix: directora, elenco y fecha de estreno

Para capturar la magia que C.S. Lewis desarrolló en sus letras, Netflix reclutó a Greta Gerwig como la directora del proyecto, cineasta aclamada por su visión creativa, un talento que la hizo destacar en los Oscar con nominaciones por Lady Bird, Mujercitas y el éxito de taquilla Barbie.

Narnia en el primer tráiler de Netflix Narnia: El sobrino del mago adaptará la primera novela de la saga.

A Gerwig, se suma Seamus McGarvey —dos veces nominado al Oscar—, quien cumple el rol de director de fotografía. Recientemente, McGarvey describió el trabajo del equipo detrás de Narnia: El sobrino del mago como “un sueño de poesía en nuestras almas”, pensamiento recurrente mientras realizaban la película.

La actuación infantil está liderada por por David McKenna (Digory) y Beatrice Campbell (Polly), mientras que el elenco adulto cuenta con la célebre Meryl Streep en la voz de Aslan, Daniel Craig en el papel del tío Ketterley, Carey Mulligan como la madre de Digory Kirke y Emma Mackey en el desafiante rol de Jadis, la Bruja Blanca.

Narnia: El sobrino del mago llegará a cines el 12 febrero de 2027, disponible en formato tradicional y IMAX, mientras que su estreno en la plataforma de streaming está programado para el 2 de abril del mismo año.