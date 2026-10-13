Aleks Syntek asegura tener transtorno psicótico y pospone gira por Europa (Cuartoscuro)

Aleks Syntek anunció mediante sus redes sociales una sobre el futuro de su gira, la cual estaba programada para presentarse en Europa, como parte de la celebración de sus 35 años de trayectoria musical con el “Total Syntek Tour”. La determinación entorno al curso del proyecto responde de forma directa a una estricta recomendación médica.

¿Por qué Aleks Syntek pospuso su gira?

Mediante sus redes sociales, el cantante compartió un video grabado en español con subtítulos en inglés para brindar la información de lo que está pasando a todos sus fanáticos europeos. Posteriormente, en esa misma publicación, hizo pública la información compartida por parte del doctor Luis Solís Rojas, su psiquiatra, a través de una receta y dictamen médico.

En dicho documento se informa que el cantante no puede tomar vuelos internacionales o nacionales, señalando que esta restricción durará al menos hasta diciembre de 2026. El diagnóstico dado a conocer sobre el señor Raúl Alejandro Escajadillo Peña (nombre real de Syntek) presenta un trastorno psicótico no especificado, bajo el código 6A2Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud.

Ante la condición que padece el cantante de 57 años, es recomendable que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, mientras se encuentra en recuperación y así poder lograr una mayor estabilidad frente a los estresores asociados con su situación actual.

El comunicado médico concluye señalando que, cuando su condición lo permita, podrá reanudar sus viajes con normalidad y con la frecuencia que requiera.

¿Qué pasará con los conciertos del “Total Syntek Tour” en Europa y México?

El intérprete de “Duele el amor” aclaró que se trata de una postergación de su gira debido a la situación médica que presenta. Syntek enfatizó que no es una cancelación y pidió paciencia a sus seguidores en lo que se revelan las nuevas fechas para sus presentaciones en Europa, dejando en claro que mantendrá la celebración de sus 35 años de carrera.

Por lo pronto, continuará realizando de manera normal sus conciertos domésticos en México y zonas cercanas.