La Santa Fiesta 2025: artistas, fecha, boletos y más

Santa Fiesta 2025 Especial

Ya estamos a nada de que comience la temporada navideña y qué mejor que recibirla con mucha música y baile. Es por ello que La Santa Fiesta 2025 está oficialmente lista para prender la Arena Ciudad de México. Organizado por La KeBuena y LOS40 México, este concierto navideño promete un viaje sonoro a través de géneros tan diversos como el rock, el regional mexicano, el pop y los éxitos del despecho.

Por lo que en esta nota te contaremos todo lo que necesitas saber sobre este magno evento y no te pierdas ni un solo detalle si es que estás planeando asistir. Toma nota.

¿A qué hora y en dónde será la Santa Fiesta 2025?

Los organizadores del concierto confirmaron que la Santa Fiesta se llevará a cabo el próximo jueves 4 de diciembre en punto de las 19:00 horas en la Arena CDMX.

¿Qué artistas estarán en la Santa Fiesta 2025?

Esta fiesta es por todo y para todos, por lo que habrá una gran variedad de géneros y bandas, algunas de las cuales son las siguientes:

La Maldita Vecindad , quienes llegarán a darnos una dosis de rock y ska.

, quienes llegarán a darnos una dosis de rock y ska. Alicia Villarreal , la güerita consentida de México, estrella del género grupero.

, la güerita consentida de México, estrella del género grupero. Raymix , aportando su toque de cumbia electropop.

, aportando su toque de cumbia electropop. Voces del regional como Memo Garza , Gerardo Coronel y Lenin Ramírez .

, y . Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey , para los amantes de la banda.

, para los amantes de la banda. Clásicos del pop como Mijares y Amanda Miguel , listos para hacernos cantar con sentimiento.

y , listos para hacernos cantar con sentimiento. El show Mentiras: El Concierto , ideal para los corazones nostálgicos.

, ideal para los corazones nostálgicos. Y para cerrar con fuerza: Calibre 50 y su esencia norteña.

Además, el concierto arrancará con la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho como acto sorpresa, y habrá un “artista secreto” que está generando mucha expectativa.

¿Cómo llegar a la Arena CDMX?

El escenario será la Arena Ciudad de México, ubicada en Av. de las Granjas 800, Santa Bárbara, Azcapotzalco. Es importante llegar con tiempo: si quieres vivir la experiencia desde el inicio, te conviene estar antes de las 19:00 horas.

¿Cómo ganar boletos?

¿Aún no tienes boleto? Estás de suerte: el 19 de noviembre, desde las 9:40 a.m., podrás participar para ganar entradas a través de los sitios oficiales de LOS40 y La KeBuena. También es momento de armar tu squad navideño: invita a tus amigos, planifica la ruta, decide dónde cenar antes… y prepárate para cantar, llorar, bailar y abrazar la música.