Dueño del Miss Universo México demandará a quienes difamen al concurso como “fraude”

Raúl Rocha, Fátima Bosch, El presidente de Miss Universo México no conocía a la familia de Fátima Bosch, hasta días después que ella ganara la competencia nacional.

Después de unos días lleno de felicidad y satisfacción para Fátima Bosch por a ver ganado el Miss Universo 2025, las críticas no dejan de llegar diciendo que todo el Show fue un fraude, por lo que el presidente y copropietario de Miss Universo México, Raúl Rocha, rechazó las acusaciones de fraude que circulan en torno a la coronación de la mexicana y advirtió que iniciará acciones legales contra los medios que, según él, hayan difundido información difamatoria.

El empresario publicó un comunicado en Instagram donde detalla sus relaciones comerciales con Pemex, vínculo que ha alimentado sospechas luego de que se supiera que el padre de la nueva Miss Universo, Bernardo Bosch Hernández, forma parte de la directiva de la petrolera estatal.

Contratos entre Rocha y Pemex

En su escrito, Rocha explicó que su empresa, Soluciones Gasíferas del Sur, firmó en febrero de 2023 un contrato de 11 meses con Pemex por un monto cercano a los 40 millones de dólares, tras ganar una licitación del área de Exploración y Producción donde Bosch Hernández fungía como coordinador ejecutivo.

Aclaró que adquirió el 50 % de la organización Miss Universo (MUO) en enero de 2024, casi un año después del contrato con la petrolera, lo que según argumenta, descarta cualquier relación entre ambos hechos.

Pemex también negó cualquier injerencia en el certamen y aseguró el domingo que la felicitación publicada en redes sociales hacia Fátima Bosch fue parte del “entusiasmo popular” por su victoria.

¿Raúl Rocha concia desde antes a la familia de Fátima Bosch?

El copropietario del concurso insistió en que conoció a la familia Bosch hasta septiembre de 2025. Por ello, dijo que es “imposible” vincular la adjudicación del contrato de su empresa con Pemex y el resultado del certamen celebrado el viernes en Bangkok.

Rocha criticó que ciertos medios busquen “generar polémica política” y obtener beneficios mediante la “manipulación de la información” para capitalizar el éxito del concurso internacional.

Además, reiteró que se iniciarán acciones legales contra quienes hayan difundido “aseveraciones falsas”, aunque no detalló qué medios serían los señalados.

La credibilidad del certamen está bajo sospecha luego de que todos estos ataques de fraude empezaran a surgir desde el marte pasado cuando el pianista franco-libanés Omar Harfouch renunció como juez alegando falta de transparencia y que un día antes de la coronación él había dicho que México ganaría porque Rocha mantiene “negocios” con el padre de la nueva Miss Universo.