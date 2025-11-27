Muere Conrado Osorio: ¿qué le pasó al actor de La Reina del Sur?

El actor colombiano falleció tras una larga lucha contra un cáncer El actor Conrado Osorio falleció tras una larga lucha contra un cáncer

El mundo del espectáculo en Colombia y México se encuentra de luto tras la muerte del actor Conrado Osorio, conocido por su participación en producciones como La Reina del Sur, La fea más bella y La ley del corazón. Su fallecimiento fue confirmado este 27 de noviembre de 2025 por su hermano, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

Osorio enfrentaba desde 2023 un agresivo cáncer de colon, enfermedad que en los últimos meses se complicó debido a una metástasis en el cuello, lo que lo obligó a someterse a radioterapia y nuevos tratamientos para intentar frenar el avance del padecimiento. Durante septiembre y octubre, él mismo había informado a sus seguidores sobre su deterioro físico y las dificultades que atravesaba.

Su salud se deterioró rápidamente

Además de la metástasis, el actor enfrentó graves complicaciones renales, ya que solo contaba con un riñón funcional y necesitó una nefrostomía, procedimiento para drenar la orina y aliviar la presión en el sistema renal. Estos problemas, combinados con los efectos de la quimioterapia y radioterapia, provocaron un desgaste físico severo en los últimos meses de vida.

Aun así, Osorio se mantuvo activo en redes sociales, donde compartió mensajes de fortaleza y agradecimiento, incluso cuando su estado empeoraba. En su último comunicado público, el actor reflexionó sobre la dureza de su proceso, pero también sobre la gratitud por el apoyo recibido.

Trayectoria y legado

Conrado Osorio desarrolló una carrera de más de 25 años en la televisión latinoamericana. Participó en producciones de gran audiencia y dejó una huella en la actuación tanto en Colombia como en México. Su talento, carisma y la apertura con la que compartió su lucha contra el cáncer lo convirtieron en una figura muy querida por el público.

El gremio artístico y sus seguidores han comenzado a expresar mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria, mientras la familia no ha informado aún detalles sobre homenajes o servicios funerarios.