¿Puede Fátima Bosch perder la corona de Miss Universo? esto es lo que realmente podría pasar

Fátima Bosch, Miss Universo 2025 Tras el escándalo por la destitución de Miss Argentina y el historial de coronas retiradas, la pregunta inevitable es si Fátima Bosch podría enfrentar el mismo destino. Todo depende de si se comprueban irregularidades graves, incumplimiento de contrato o un colapso interno en la organización.

A una semana de que la mexicana Fátima Bosch se convertirse en Miss Universo 2025, se ha vivido días de celebración mezclados con una ola de críticas, amenazas y rumores que han desatado una tormenta en el certamen internacional. Desde acusaciones de fraude por nexos con el presidente del concurso, Raúl Rocha Cantú, hasta pleitos internos en la organización, la polémica no se ha detenido.

Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna investigación formal contra Bosch para que se le retire la corona, además de que la Organización Miss Universo (MUO) ha reiterado públicamente su apoyo a la mexicana. Aun así, el ambiente en torno al certamen está tan enrarecido que muchos se preguntan si la corona corre riesgo.

Pero la duda sigue luego de que en investigaciones se dio a conocer que la MUO retiró el título de Miss Universo Argentina 2024, Magalí Benejam, luego de que ella afirmara que el Top 5 del certamen de ese año estuvo “arreglado”.

La organización explicó que, tras revisar sus declaraciones, determinó que violaban sus principios de inclusión, respeto y conducta profesional, por lo que perdió la corona de manera inmediata.

Entonces si a Benejam la destituyeron por declaraciones, ¿podría pasar lo mismo con Bosch?

¿A quiénes si se les ha retirado la corona de Miss Universo?

Casos previos muestran que MUO sí ha destituido reinas cuando hay incumplimiento de funciones o daño directo a la imagen del certamen.

Amparo Muñoz (España, 1974)

Se negó a asistir a eventos oficiales y perdió la corona seis meses después de ganar.

Oxana Fedorova (Rusia, 2002)

Fue destronada cuatro meses después de coronarse porque no pudo cumplir con sus deberes de viajar y realizar apariciones públicas. MUO explicó que la rusa faltó repetidamente a compromisos oficiales. La sustituye Justine Pasek de Panamá.

Los precedentes dejan algo claro, la destitución ocurre cuando hay incumplimiento de contrato o afectación directa a la organización, no por rumores.

Entonces… ¿pueden quitarle la corona a Fátima?

Sí podrían, pero solo bajo condiciones muy específicas:

Si incumple su contrato laboral ; El título funciona como un contrato laboral, Si la reina no cumple su agenda, actividades o reglas, pueden retirarle la corona.

; El título funciona como un contrato laboral, Si la reina no cumple su agenda, actividades o reglas, pueden retirarle la corona. Si se prueban irregularidades graves en su elección ; pero para esto se necesita que un tribunal o un comité interno demostrara fraude, manipulación de votos o conflicto de interés en la elección.

; pero para esto se necesita que un tribunal o un comité interno demostrara fraude, manipulación de votos o conflicto de interés en la elección. Si la organización cambia de dueños y revisa la decisión : por lo que los nuevos administradores pueden revisar decisiones recientes, incluida la coronación de 2025.

: por lo que los nuevos administradores pueden revisar decisiones recientes, incluida la coronación de 2025. O si se demuestra que su conducta afecta la reputación del certamen, solo si se demostrara que los escándalos afectan directamente al certamen o que Bosch tiene alguna participación en ellos

Si nada de eso ha ocurrido, no hay razón para que se le quite la corona; pero existe la posibilidad de que Fátima Bosch renuncia a su cargo luego de todos los ataques que ha estado recibiendo

Los ataques contra Bosch y la respuesta de la ganadora

Fátima Bosch también enfrenta una intensa campaña de odio en redes. La propia Miss Universo lo expresó con un mensaje que decía:

“He recibido insultos, ataques y hasta deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Los ataques duelen, pero no me definen. Me define mi fortaleza, mi integridad y el amor por mi país.”

MUO no considera esto motivo para destitución; por el contrario, lo catalogó como un acto de violencia digital.

La edición 2025 quedará marcada como una de las más polémicas en la historia de Miss Universo. La corona de Fátima Bosch no está en riesgo inmediato, pero el certamen enfrenta una crisis que podría escalar si avanzan las demandas y los conflictos internos.