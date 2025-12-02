Daniel Radcliffe y Tom Felton, se reencuentran 24 años después de “Harry Potter”

El pasado lunes 1 de diciembre de 2025, una cita en Nueva York hizo coincidir a los actores Daniel Radcliffe de 36 años y a Tom Felton de 38 años, quienes dieron vida a Harry Potter y Draco Malfoy respectivamente, en la icónica saga “Harry Potter”.

La reunión se logró gracias a que se encontraron en una proyección especial de “Merrily We Roll Along”, la obra del teatro donde Radcliffe ha participado recientemente. A 24 años del estreno de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, los actores coincidieron con una sonrisa y un amistoso abrazo, logrando que miles de fanáticos reaccionaran en redes sociales con emoción al ver juntos de nuevo a los magos.

Daniel Radcliffe y Tom Felton juntos de nuevo. La última vez que se vieron fue hace 14 años.



pic.twitter.com/QExX6fQscC — El Profeta (@EiProfeta) December 2, 2025

Aunque sus personajes eran rivales en Hogwarts, Radcliffe y Felton han mantenido una relación amistosa a lo largo de los años. Verlos juntos hoy habla del respeto, cariño y buenas historias para recordar.

¿Qué fue de Tom Felton después de Harry Potter?

Actualmente Felton interpreta a Draco Malfoy en “Harry Potter and the Cursed Child” en Broadway. Este papel no solo marca su regreso a la franquicia sino que representa un cierre simbólico de ciclo del cine al teatro.

¿Qué fue de Daniel Radcliffe después de Harry Potter?

Radcliffe continuó su carrera con diversos proyectos en la pantalla grande; sin embargo, ha explorado nuevos caminos en teatro e ideas personales.

La reacción del fandom

Para muchos fans, esta reunión es más que una foto, pues avivó la esencia de lo que el legado de Harry Potter dejó a quienes crecimos con las cintas y los personajes.

Las redes sociales se llenaron de comentarios como “¡esto es vida real!”, “desde Draco y Harry hasta hermanos otra vez”, y de recuerdos de infancia mezclados con emoción por lo que está por venir: teatro, adaptaciones nuevas, y quizá más reencuentros.

Además, este tipo de encuentros ayudan a humanizar a las celebridades: lejos de varitas, hechizos y pócimas, Radcliffe y Felton nos recuerdan que detrás de los personajes siguen existiendo personas con historia, amistad y respeto real.

¿Y ahora qué sigue para estos ex-magos?