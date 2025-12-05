¡ES FALSO! Mural de “Concho” de Bad Bunny en CDMX nunca existió

Mural de “Concho” de Bad Bunny: dirección exacta en CDMX para que “tires la foto”

Si eres de la CDMX o la visitarás por el concierto de Bad Bunny, una de tus paradas obligadas era conocer el mural de “Concho” el sapo que es la imagen de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour.

El diseño de arte urbano que aparece en el video de felicitaciones que lanzó Spotify al nombrar a Bad Bunny el artista más escuchado a nivel mundial por cuarto año consecutivo se volvió viral y miles de personas no dudaban en salir a las calles a buscarlo; sin embargo, decenas de ellos se llevaron una terrible decepción.

Felicidades Bad Bunny. The whole world made you No.1 pic.twitter.com/RGtSEKbxDz — Spotify (@Spotify) December 3, 2025

¿Dónde está el mural de “Concho” en CDMX?

El famoso mural supuestamente se encontraba en la calle Giotto 207 esquina con Van Ostade, en la colonia Alfonso XIII, alcaldía Álvaro Obregón, así que en La Crónica de Hoy fuimos a descubrir si en verdad existía o no.

Mural de “Concho” de Bad Bunny no existe

Nuestra visita ocurrió este viernes 5 de diciembre, y nos llevamos la sorpresa de que no había ningún mural de “Concho” en la casa azul.

Algunos vecinos del lugar incluso aseguran que nunca vieron algo similar en dicha esquina.

¿Quién es “Concho”?

La figura central no es cualquier sapo, “Concho” es un sapo endémico de Puerto Rico, especie de la que carecen muchos lugares fuera de allí, y que a través de su música, Bad Bunny ha usado como símbolo en su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, en busca de generar conciencia sobre la conservación.