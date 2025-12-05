Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre “Opalite”, el nuevo videoclip de Taylor Swift

Esto es t5odo lo que se sabe hasta el momento sobre “Opalite”, el nuevo videoclip de Taylor Swift Esto es t5odo lo que se sabe hasta el momento sobre “Opalite”, el nuevo videoclip de Taylor Swift

Ya sea que te guste su música o no, hay que reconocer que Taylor Swift ya es una figura que marcó un antes y un después en la industria musical y la trascendencia de los íconos del Pop. Desde hace unas semanas se ha filtrado información sobre la supuesta grabación de “Opalite”, track 3 de su último disco “The Life of a Showgirl”.

Pero ¿qué tan real es esta información? En La Crónica de Hoy nos dimos a la tarea de recopilar todo lo que ha circulado en redes sociales para poner en un solo sitio todo lo que se sabe hasta el momento sobre el nuevo video de Tay Tay.

Rumores sobre el lanzamioento de Opalite

13 de diciembre, cumpleaños de Taylor Swift

En general, cada 13 de diciembre Taylor celebra su cumpleaños dándole algún “regalo” a sus fans; este año se ha especulado que sea el estreno del video de “Opalite” incluso con algunos toques navideños.

Whitgift Centre

Este centro comercial, ubicado en el centro de la ciudad de Croydon, Inglaterra fue inaugurado por etapas entre 1968 y 1970 lo que le da toda la vibe y estilo que la Showgirl ama y ha presentado en este último material.

Fue alquilado para grabar supuestas escenas de compras navideñas, donde además se colocaron grandes pantallas blancas alrededor del centro comercial para evitar que algo pudiera filtrarse.

Posterior a este misterioso rumor, parte del equipo y los extras aparecieron con ropa retro y adornos festivos, como árboles de Navidad.

¿Cuánto costó grabar Opalite de Taylor Swift?

Existen diversos rumores de que, entre la renta del centro comercial en Londres, los actores y, en general, todo lo que incluye la filmación, Opalite contó con un presupuesto estimado en 1 millón de dólares.

The Graham Norton Show

Taylor Swift supuestamente habría invitado a sus compañeros del The Graham Norton Show, Lewis Capaldi y el actor irlandés Domhnall Gleeson, de hace unas semanas a aparecer en el video.

Seguridad de Taylor Swif

El equipo de seguridad de Taylor Swift trabajó para que no fuera vista durante los días de filmación.

¿Por qué Opalite?

“Opalite” de Taylor Swift pasó sus primeras seis semanas dentro del top 5 del Hot 100, a pesar de no ser un sencillo oficial. Además, ha conseguido 300 millones de reproducciones en Spotify y más de 700 mil usos en videos virales de TikTok repartidos en tres audios virales.

Esto coloca a la canción como una de las favoritas del público y, desde luego, una más en donde la artista de 35 años se sincera con sus fans y comparte lo que ella misma ha descrito como una melodía que invita a “perdonarse a uno mismo” y reflexionar sobre relaciones pasadas que no funcionaron.

Habla de la costumbre de extrañar “amores del pasado”, de fantasmas de relaciones fallidas y de esas “parejas perfectas” que uno cree imaginarias y hasta imposibles.

Pero entonces llega el giro. Esa transformación se simboliza con la opalita. En la canción, el “cielo de ónix” (una noche oscura, de tristeza) se convierte en un “cielo opalita”: lleno de luz, esperanza y posibilidades.

¿Opalite de Taylor Swift es para Travis Kelce?

Aunque la cantante no lo ha declarado explícitamente, todos apunta a que “Opalite” está dedicada a Travis Kelce. Entre ellos: el nacimiento de él coincide con el ópalo como piedra de su mes, y muchos fans detectaron guiños a su pasado amoroso en las letras.

Por ejemplo, hay versos que parecen describir una relación en la que la otra persona estaba “en su teléfono”, distante, atrapada en una pose, algo que muchos creen podría aludir a relaciones anteriores de él.

Más allá del drama, el mensaje final es de esperanza: el fracaso no define, sino que impulsa a encontrar algo mejor.