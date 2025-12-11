Entrevista: Cruz Romo presenta “Me haces falta”, un nuevo capítulo en la carrera del cantante

Cruz Romo Foto: Cortesía

Cruz Romo es un joven talento de Ciudad Juárez, Chihuahua, que está marcando su huella en la música latina contemporánea. Con una propuesta honesta y emocional, Cruz fusiona géneros como el bolero y el regional mexicano, creando un sonido único que conecta profundamente con sus oyentes.

Su nuevo sencillo, “Me Haces Falta”, es una clara muestra de su evolución artística, en la que expresa, a través de una atmósfera sensual y envolvente, los sentimientos universales de la nostalgia y el deseo. Con este lanzamiento, Cruz Romo continúa consolidándose como una de las voces románticas más prometedoras de la música mexicana, preparando el terreno para su esperado álbum debut.

En entrevista con La Crónica, Cruz nos comparte más sobre el proceso creativo y la inspiración que lo llevó a materializar este nuevo tema.

Cruz, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué significa para ti lanzar este nuevo sencillo “Me Haces Falta”?

Es un momento muy especial, porque “Me Haces Falta” es una canción muy personal, y siento que representa un nuevo capítulo en mi carrera. Es una fusión de géneros, con esa esencia romántica que quiero transmitir, pero con una atmósfera más contemporánea. Es como un puente entre el pasado y el presente de la música latina.

¿Qué fue lo que te inspiró para escribir “Me Haces Falta”?

La canción nació de esa sensación universal de extrañar a alguien que ya no está, pero no solo se trata de la pérdida, sino también del deseo y la nostalgia que se entrelazan. Todos hemos pasado por esos momentos donde sentimos ese vacío, y creo que la canción logra capturar esa emoción de una manera sincera.

¿Cómo fue trabajar con Mi Sobrino Memo en la producción de este sencillo?

Trabajar con Memo fue increíble. Él tiene una visión muy clara de lo que busca musicalmente, y supo entender perfectamente lo que quería transmitir con “Me Haces Falta”. Es un productor muy talentoso, y el hecho de que estemos colaborando me da mucha confianza. El resultado final es un reflejo de esa conexión creativa entre nosotros.

Este sencillo tiene una mezcla de bolero y regional mexicano. ¿Por qué elegiste esa combinación?

El bolero es un género que siempre me ha tocado el alma. Tiene esa nostalgia, esa elegancia que me encanta, pero sentí que era el momento de llevarlo a un sonido más fresco, con un toque moderno del regional mexicano. Me gusta esa combinación porque me permite contar historias clásicas con un enfoque nuevo, algo que resuene con las generaciones actuales.

¿Cómo te sientes al ser considerado una de las nuevas voces románticas más prometedoras en la música mexicana?

Es un honor, la verdad. Vengo de Ciudad Juárez, un lugar lleno de historia y cultura, y el hecho de que ahora esté recibiendo este tipo de reconocimiento me llena de gratitud. Pero también me hace pensar en el trabajo que aún queda por hacer. Mi objetivo no es solo ser parte del panorama musical, sino ofrecer algo que sea auténtico y emocionalmente cercano para la gente.

Sabemos que este sencillo es parte de tu primer proyecto discográfico. ¿Qué podemos esperar de este álbum?

Este álbum está siendo creado con mucho cariño. Cada sencillo que lanzo es una pieza de un rompecabezas que termina contando una historia completa. Habrá mucho de amor, desamor, pero también de vulnerabilidad, de ser auténtico. Quiero que la gente se sienta identificada con cada canción, que se conecten emocionalmente con lo que estoy compartiendo.

¿Cuál ha sido el proceso creativo detrás de este proyecto?

El proceso ha sido bastante orgánico. Empecé a escribir y a trabajar en las canciones durante un momento personal muy introspectivo. Al principio, la música era solo una forma de expresarme, pero poco a poco fue tomando forma. Luego, con la ayuda de Memo y de todo el equipo, empezamos a darle una estructura más clara, hasta que encontramos ese sonido que hoy escuchamos.

¿Qué esperas que los oyentes sientan al escuchar “Me Haces Falta”?

Espero que la canción toque algo dentro de ellos. Que los haga recordar, que los haga sentir lo que yo siento al cantarla. No quiero imponer nada, solo compartir una emoción honesta. Si alguien siente esa conexión, entonces para mí el trabajo está hecho.

¿Tienes algún mensaje para tus seguidores en este momento tan importante de tu carrera?

A mis seguidores quiero decirles gracias, de corazón, por estar conmigo en este viaje. Sin ellos, nada de esto tendría sentido. Estoy muy emocionado por lo que viene, y espero poder compartir con ellos cada paso que dé, porque este proyecto es tan suyo como mío.

Por último, ¿qué planes tienes para 2026 y cómo piensas seguir compartiendo tu música con el público?

El próximo año será muy activo. Estoy planeando una serie de listening parties en distintas ciudades de México, para poder compartir la música directamente con mis seguidores. También habrá más sencillos, y en cada uno, quiero seguir creciendo y explorando nuevos sonidos. ¡Estoy muy emocionado por lo que viene!